Mještani Ilovika prosvjedovali su danas ispred malološinjske gradske uprave zbog problema koje imaju s izgradnjom trajektne luke Mrtvaška. Tamo je bio reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Mještani Ilovika prosvjedovali su zbog problema koje imaju s izgradnjom trajektne luke Mrtvaška ispred malološinjske gradske uprave. Tamo je bio reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Mikić je izvijestio kako su se danas u Rijeci sastali investitor i izvođač radova. A nakon što dva mjeseca stoje radovi na projektu vrijednom 70 milijuna kuna zaključili su da su problem parkirana vozila pojedinaca koji ih ne žele ili ne mogu maknuti.

Danas se na prosvjedu okupilo dosta građana, gotovo svi stanovnici Ilovika, a saslušala ih je gradonačelnica Ana Kučić, javio je reporter koji je razgovarao s predsjednicom Mjesnog odbora Jadrankom Matas.

"Upravo ste pred tablom Ilovika. Mi smo do neki dan imali normalnu opskrbu. Naš dućan se normalno opskrbljivao. Imali smo kruh, imali smo poštu, naša djeca su mogla normalno odlaziti na nastavu. Svi smo imali normalnu zdravstvenu skrb. Sada nam je to uskraćeno", kaže Matas koja na optužbe gradonačelnice da se radi o političkom skupu odgovara da to nema veze s politikom već od gradonačelnice traže da riješi njihove probleme.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr