Ne prestaje podrška Saši Pavliću koji već treći dan iz Rijeke nosi križ u Zagreb - kako bi Vladi poslao poruku da je novac za kupnju vojnih aviona mogla potrošiti na skupe lijekove za bolesnu djecu. Roditelji oboljele djece zahvalni, a na putu mu se pridružuju i drugi.

Saša Pavlić hodočasti za djecu. Poruku Vladi da je tri milijarde kuna umjesto za vojne zrakoplove trebala dati za liječenje bolesne djece - već je poslao. ''Hodam od table do table. Tako sam krenuo od sela do sela. Prvi cilj je bio Lokve, pa Delnice. Tu sam već bio lagano na izmaku, a onda je krenula lavina roditelji su zvali i to me motiviralo da krenem dalje'', kaže Saša. Podrška sa svih strana.

Pa nije odustao ni nakon ozljede gležnja. Da mu olakša, u pomoć je priskočio poznati aktivist Marin Miočić Stošić. Mijenjaju se svakih sat vremena.

''Ja sam rekao Saši. Saša, nisam tvoje srce, nisam tvoja glava, ali mogu biti tvoje noge'', rekao je Marin. Priča o Saši stigla je i do Virovitice u dom male Mile koja boluje od mišićne atrofije i prima skupi lijek. Roditelji su Sašinim pothvatom oduševljeni.

''Svakako za svaku pohvalu jedna velika humana ljudska gesta'', rekao je Nebojša Šajatović. Od Vlade očekuju da novac za lijek nađu i za drugu djecu.

''Moje mišljenje je da se Vlada treba boriti za sve građane, bili oni bolesni ili zdravi i da ta Vlada koju smo mi izabrala, kojoj mi plaćamo poreze mora pronaći rješenje'', dodaje Nebojša.

A s tri milijarde kuna rješenja bi bilo za idućih 10 godina. Jedna doza Spinraze stoji 640 tisuća kuna. Za svu oboljelu djecu na godinu je potrebno 300 milijuna kuna. Dok većina šuti, Saša je napravio prvi korak.

''Uvijek mora netko inicirati. Ne možemo sad nas četiri milijuna nositi križeve ovdje, jer nema smisla. Znači ja i Marin ćemo odraditi naš posao. Mi ćemo pješke doći do Zagreba, donijet ćemo taj križ pred Vladu, a svatko od nas ostalih koji žive u ovoj zemlji mora napraviti što smatra da je ispravno'', kaže Saša.

Bude li sve prema planu - križ pred Vladu dolazi u četvrtak u 11 sati. Reporter Dnevnika Nove TV razgovarao je sa Sašom u Karlovcu. ''Ljudi reagiraju. To je lijepo. Razumiju što se događa. Pružaju podršku. Nadam se da je poruka koju nosimo iz Rijeke nekako došla do javnosti, da će se proširiti i da ćemo napraviti uspjeti'', rekao je Saša.

Na pitanje je li mu teško kaže: ''Podrazumijeva se da nije lako. Ima i težih i gorih poslova od ovoga. Imamo još taj komad do Zagreba, pa ćemo vidjeti u četvrtak da završimo tu turu, pa ćemo se odmarati.''

Od Zagreba, kaže., nema očekivanja. ''Važno je da prenesemo poruku, da se ona uhvati.''

Što se tiče poruke premijeru, Saša je rekao da nema spremno što bi mu točno rekao. ''Djeca u Hrvatskoj više nikad ne smiju ostati bez adekvatnog liječenja i nadam se da on to kao čovjek shvaća.''

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr