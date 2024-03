HDZ-ovci odgovorili Milanoviću: "E to je sad ozbiljan problem"

Prije početka šireg predsjedništva HDZ-a neki su se osvrnuli na predsjednika Zorana Milanovića i njegove izjave kako neće poštovati upozorenje Ustavnog suda i Državnog izbornog povjerenstva koje ga poziva da se, prilikom svojih medijskih istupa, suzdrži od direktnog sudjelovanja u političkoj izbornoj promidžbi.

"Današnjim izjavama predsjednik republike poslao je poruku da je on iznad zakona, e to je sad ozbiljan problem. Pa to je poruka onda i drugim ljudima da ne poštuju zakon i odluke sudova", rekao je Gordan Jandroković.

Branko Bačić Foto: Lucija Ocko

"Ja mislim da ste vi pratili kampanju prije 4 godine, gospođa Kolinda Grabar Kitarović uopće nije bila u toj kampanji, a pogotovo da bi se usudila u toj kampanji kršiti Ustav i zakon RH", komentirao je Branko Bačić, a Mario Kapulica je pak rekao: "Vjerujem da to nije zabilježeno nigdje, ja ne znam državu u kojoj bi predsjednik izjavio da neće poštivat odluku Ustavnog suda."

