Zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću nastavljeno je suđenje u aferi Agram za zloporabu ovlasti i korištenje službenih automobila, nezakonito zapošljavanje u gradskim službama i malverzacije s gradskim zemljištima.

U ponedjeljak su ispitani nekadašnja zamjenica gradonačelnika Sandra Švaljek i njegov vozač Ivan Jurčić. Na Županijskom sudu u Zagrebu USKOK pokušava dokazati da su na kolinje u gradonačelnikovu Poganu Vlaku mesari iz Zagreba došli službenim automobilom.

Budući da gradonačelnik ima četiri službena automobila i tri vozača, u ponedjeljak ispitani vozač zna samo da mesare u Hercegovinu nije vozio on. "Ja sam njih vidio dolje, i to je to, ne znam točno kojim poslom. Ja sam došao s gradonačelnikom kasno navečer", kazao je vozač Ivan Jurčić.

Nekadašnja obnašateljica funkcije gradonačelnice za vrijeme gradonačelnikovog istražnog zatvora 2014. Sandra Švaljek, kaže da ne postoji odredba kojom su odlasci na svinjokolju u nadležnosti Grada Zagreba. "Ništa od toga se ne nalazi na popisu, niti sprovodi, krstitke, sprovodi, to su privatna događanja", rekla je Švaljek.

Humanitarno je i gospođi Mili Horvat gradonačelnik ustupio jedan od svojih službenih automobila za liječenje u Beču. "Gospođa je bolesna bila, mislim da je još uvijek", kazao je vozač dodajući da se ne sjeća točno kako je to išlo, ali da ju je vozio.

Snizila protuzakonito visoke koeficijente

"U mom svijetu to ne bi smjelo biti dopušteno, ali vjerujem da nije protuzakonito", objasnila je Sandra Švaljek. Protuzakonito previsoke koeficijente gradonačelnikovim suradnicima snizila je gradonačelnica na zamjeni.

"Tada sam ponudila Mariji Cahari i još nekima nove Ugovore o radu u skladu s njihovim godinama iskustva i stupnju obrazovanja. Sjećam se da se radilo o gospodinu Jurčiću koji je ovdje i Pavli Šušković", dodala je Švaljek.

USKOK tereti gradonačelnika Bandića da je znao za svako ustupanje ključeva svog voznog parka. Njegovi suradnici, nisu ljudi koji bi išta napravili na svoju ruku, implicirala je i nekadašnja zamjenica. "Gospodin Miro Laco je ostao kod kuće jer se nije osjećao dobro. Gospodin Bandić ga je zvao i izvrgnuo ruglu pred svima činjenicu da je spriječen doći na posao zbog bolesti", prisjeća se Švaljek.

A u kojem će smjeru gradonačelnika odvesti USKOK-ovo terećenje za zlouporabu službenih automobila, nije ni za pretpostaviti. On će uskoro vjerojatno opet u Poganu Vlaku, na svinjokolju.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr