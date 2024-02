Benčić žestoko oplela po Plenkoviću zbog Turudića: "Zemlju moramo obraniti od njegove bagre"

Oštre reakcije iz redova oporbe na slučaj Ivana Turudića ne stišavaju se. Oporbe najavljuju žestoke reakcije ne odustane li Andrej Plenković od izbora Ivana Turudića. Cijeli slučaj prijavit će i Europskoj komisiji. S druge strane Predsjednik republike traži hitnu i izvanrednu sjednicu za nacionalnu sigurnost.

Da će sve potkrijepiti dokazima i prijaviti Europskoj komisiji rekla je Sandra Benčić.

“Dali smo vremena do sutra da se odustane od prijedloga kandidata Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Argumenti su da Europski sud pravde, a i Europska komisija, već su reagirale u slučaju Rumunjske i Bugarske kada se radilo o retrogradnosti cijelog sustava na ono što je dogovoreno o u pregovorima.

I Hrvatska, u svoj ugovoru u pristupanju se obvezala da će sačuvati standarde iz poglavlja 23 koje smo postigli u predpristupnom periodu. Vrlo je jasno da zadnjih osam godina ti standardi degradiraju, od povjerenstva za sukob interesa pa na dalje. Sada je potpuno jasno da institut glavnog državnog odvjetnika izborom Ivana Turudića zapravo ne odgovara onome što su osnovno demokratski standardi", izjavila je Benčić.

Tvrdi da je Turudić lagao

Benčić smatra kako je Turudić namjerno lagao, a zbog toga je bio kažnjen i biši predsjednik SAD-a Bill Clinton.

Osoba koja se kao sudac družila s ljudima pod istragama, koja je u direktnom sukobu interesa u nekoliko najvećih slučajeva koje DORH vodi, koja je lagala na saborskom odboru na saslušanju. Podsjetit ću vas, Bill Clinton je na kraju pao zbog toga što je lagan ,a ne zbog toga što je napravio. Moje pitanje je zar zaista Andrej Plenković misli da ljudi mogu biti glavni državni odvjetnici i prolaziti bez posljedica, ako lažu, ako su upetljani s različitim ljudima koji su iz krim miljea i ako se ponašaju nedolično za suce i posebno državnog odvjetnika“, izjavila je Benčić.

U srijedu bi se o pitanju Turudića trebalo razgovarati u Saboru. Do tada može još puno informacija izaći u javnost.

“Mi ćemo nastaviti raditi pritisak da ne dođe do imenovanja Ivana Turudića. Smatramo da je ovo najveći napad na institucije države koje je Plenković ikad izveo, iako nije jedini. Apsolutno ćemo napraviti sve i po pitanju mobilizacije javnosti da se utječe na to da se ovakva odluka ne donese.

Kranje je nedemokratski da Andrej Plenković gura ovakvu odluku na kraju mandata prije izbora. To je praksa koju ne bi trebali imati. Kada osvojimo parlamentarnu većinu izglasati zakon koji će propisati dvotrećinsku većinu za izglasavanje državnog odvjetnika, kako do ovakve situacije ne bi došlo“, rekla je Benčić.

O svemu se oglasio Uskok, ali i sudci. Sve bi moglo kulminirati stegovnim postupkom protiv Ivana Turudića.

“Očekujem iz razloga što je Dobranić najavio da će se utvrđivati je li lagao ili nije lagao na saslušanju u Saboru. On je definitivno lagao, to znamo, on se nije slučajno zabunio kada je rekao da je držao pismo mjesec i pol dana, a ne 200 dana. To nije prvi put, da je to rekao jer je isto ponovio u televizijskom nastupu u emisiji Nedjeljom u 2. To je vrlo lako provjerljiva stvar.

Očekujem da će se na temelju toga pokrenuti stegovni postupak. S obzirom na sastajanje s Mamićem nakon što je izašao iz zatvora i njegovom odnosu s Josipom Rimac i nakon što je evidentno lagao o tome da nije znao za koji predmet ga Josipa Rimac tražila, moramo reći da je već sada jasno da je povrijedio etički kodeks sudaca. Vrlo je vjerojatno se radi i o djelima za stegovni postupak“, smatra Benčić.

"Zemlju moramo braniti od Plenkovićeve bagre"

Predsjedništvo HDZ-a jednoglasno je ustvrdilo da će ustrajati na Ivanu Turudiću kao kandidatu za mjesto šefa DORH-a.

“To jasno govori o tome da Andrej Plenković čak više ni ne drži do toga da stvara privid demokratskog predsjednika vlade i da je proeuropski predsjednik vlade. On je ovim potvrdio da je u velikoj panici i da mu je jedino stalo da imenuje Turudića kako bi zaustavio istrage o korupcijskim kaznenim dijelima HDZ-ovac i kako bi se slučaj Rimac potopio.

Kako spis nikada ne bi ugledao svjetlo dana. Dragi građani i građanke mi ovo moramo spriječiti. Ovo je zaista udar na državu i na temelje državne institucije i ustava. Ovu zemlju moramo braniti od Andreja Plenkovića i njegove bagre“, zaključila je Benčić.

