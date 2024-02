Plenković: "Ustrajemo na Turudiću, objavljene poruke su čisti voajerizam"

Članovi HDZ-a sastali su se u ponedjeljak u Zagrebu na sjednici Šireg predsjedništva te stranke. Nakon sastanka, javnosti se obratio predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković.

Za početak je ustvrdio kako je "jedinstven stav svih ljudi na sastanku da će kao stranka ustrajati na prijedlogu Turudića za budućeg glavnog državnog odvjetnika iz niza razloga."

"Ima puno ljudi kojima se on kao kandidat ne sviđa na čelu te institucije. Sagledali smo tri točke koje su prikazane kao sporne. Slučaj njegovog rođaka Vrlje, on se izuzeo iz tog predmeta, je li se on sjetio toga nakon mjesec ili pet mejseci je iz našeg kuta nebitno jer mu nije pogodovao", rekao je Plenković, pa se okrenuo susretima s Mamićem.

"Turudić je deklarirao prijateljstvo sa Zdravkom Mamićem. Imali smo poklušaj predsjednika da problematizira susrete s Mamićem iz 2016. DORH je tada vodio postupak protiv Mamića pa su mu određene mjere praćenja i postojale su tri situacije kad je viđen s Turudićem. Nema nikakvog materijalnog dokaza o čemu su pričali. O prijateljskom savjetovanju ili Dinamu i Hajduku. Saznanja o tome su imali Lozančić, tadašnji šef SOA-e i tadašnji premijer, Milanović i Cvitan, tadašnji glavni državni odvjetnik, a nitko nije poduzeo ništa", istaknuo je premijer.

Nakon devet godina, ustvrdio je, sjetili su se da ponovno aktualizirati to pitanje.

"Ili su tada analizirali hoće li nešto poduzeti pa su shvatili da ne mogu ništa dokazati ili su čuvali informaciju u ladici i s njom izađu u javnost", navodi Plenković.

"Zadnji slučaj je slučaj pravosudnog voajerizma. Izlist svih poruka Rimac sa svim ljudima koje je kontaktirala koje je netko ljubazno dostavio medijima. Sad te medijske kuće objavljuju podatke u javnom interesu. I u vezu ovoga nije poduzeta nikakva procesna radnja. Pokušaji kojima sada svjedočimo od predsjednika, od onih koji neovlašteno puštaju podatke da spriječe izglasavanje kandidata za šefa DORH-a su bez presedana. Ovakvo nešto nismo imali nikad. Mi ostajemo pri svom stavu", proučio je premijer.

Kada se radi o porukama, Plenković je komentirao da nema dokaza da je bilo ikakvog pogodovanja.

"Ne bih rekao da je Turudić lagao nego da je bio reduciran u svom izričaju", opisao je Turudićev odnos prema Rimac.

"Ovo što je Milanović tražio je presedan. Ne samo da je tražio SOA-u da mu da sigurnosnu procjenu nego da u arhivi potraži operativna izvješća agenata", dodao je Plenković.

"Ove su poruke puštene samo s jednim, političkim ciljem i puštene su samo da kažu 'mi tebe ne želimo'. Ovo se ne može tolerirati. To je pravosudni voajerizam s ciljem privatne diskreditizacije", rekao je Plenković.

"Ovo je pokušaj političkog udara da se čovjek kojeg smo odabrali ne odabere. Dio aktera želi srušiti prijedlog Vlade. Kakva sjednica Vijeća nacionalne sigurnosti? Što je ovdje ugroženo? Ništa", rekao je Plenković i ustvrio da ga zanima zašto je ovo pušteno u javnost.

Premijer je ustvrdio da su sve ove poruke stvar prošlosti i događale su se prije mnogo godina.

"Tri različita ravnatelja SOA-e i služba su ga provjerili i rekli su da je u redu", opravdavao se Plenković zašto i dalje ostaje pri svom kandidatu.

"Ovo je veliki skandal, skandal u kojem mali broj ljudi šalje ove poruke van. To neće proći. Kako znamo da neki medij koji je objavio ove poruke nije nekoga potplatio da ih dobije?", istaknuo je premijer i ubrzo završio konferenciju za medije.