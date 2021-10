U narednih nekoliko mjeseci središnji čelični raspon mosta će se obnavljati na Korčuli dok će se u Trogiru raditi sanacija preostalog dijela konstrukcije.

Središnji čelični raspon starog čiovskog mosta podignut je velikom dizalicom nosivosti 100 tona te je otpremljen u brodogradilište Radež u Blatu na Korčuli gdje će se narednih nekoliko mjeseci vršiti njegova sanacija. Dio je to projekta obnove starog čiovskog mosta koja je započela prije mjesec dana, čiji su investitor Hrvatske ceste, a projekt je vrijedan 20 milijuna kuna.

Demontaža središnjeg dijela mosta započela je u srijedu oko podne, da bi 24 sata kasnije na barži otplovio put juga gdje će se, među ostalim, pjeskariti, sanirati oštećenja od korozije i izvršiti nova antikorozivna zaštita. Prizor na trogirskoj rivi bio je jednodnevna atrakcija za domaće, posebno za djecu, ali i za turiste kojih još uvijek ima u Radovanovu gradu. 50-ak metara visoka dizalica, zahtjevnost procesa, a i stari most koji je ostao bez središnjeg dijela prizor su koji se neće tako skoro vidjeti.

"Drago mi je da je ovaj dio posla prošao u najboljem redu i čestitam svima uključenima. Nama Trogiranima ovaj most od velikog je emotivnog značaja, tu je već skoro 60 godina i zaista je bilo impresivno gledati proces demontaže. Nadamo se da će sanacija i dalje ići kako je zacrtano i da ćemo do početka sljedeće turističke sezone imati saniran i funkcionalan most", rekao je gradonačelnik Trogira Ante Bilić.

Radovi su uznapredovali, odvijaju se intenzivno te u ovom trenutku idu planiranom dinamikom. Iz izvođača radova, splitske tvrtke Spegra d.o.o. koja je specijalizirana upravo za sanacije ovakvih objekata, poručuju kako će se za vrijeme sanacije središnjeg raspona mosta nastaviti raditi na preostalom dijelu konstrukcije.

"Radit će se na obnovi armature i stupova unutar lukova mosta. Slijedi revizija postojeće i ugradnja nove strojarske i hidraulične opreme, zatim ide doprema i montaža središnjeg sklopa, postavljanje novih ab ploča i nove zaštitne ograde, sanacija kamenih elemenata mosta, postavljanje rasvjete te završno, izrada novog asfaltnog sloja i ugradnja prometne opreme", objasnili su iz Spegre.

I iz Hrvatskih cesta, investitora projekta, iskazali su zadovoljstvo napretkom radova.

"Kad smo prije nešto više od tri godine otvorili novi most Čiovo, rekli smo da ćemo obnoviti i ovaj stari most koji je poseban jer je u blizini UNESCO zaštićene gradske jezgre, a i sam po sebi je zahtjevan. U stalnoj smo koordinaciji s Gradom Trogirom i izvođačem koji se za sad drži svi rokova, a ovo je bila jedna od osjetljivijih operacija koja se ne vidi svaki dan. Drago mi je da je sve prošlo kako treba te očekujem da će tako biti do kraja kako bi most bio spreman i pušten u promet pred novu turističku sezonu", rekao je Josip Škorić, predsjednik uprave Hrvatskih cesta, priopćili su iz Grada Trogira.