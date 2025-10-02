Debeljak tuži Ministarstvo zbog protjerivanja azbestnog broda

Brod je isplovio, ali pravne zavrzlame tek su počele.

Brodosplit upravnom tužbom osporava zakonitost rješenja resornog Ministarstva o odlasku Moby Dree. Traži da se poništi u dijelu u kojem oni moraju ukloniti brod i gdje mu se zabranjuje izvođenje radova s pločama koje sadrže azbest.

"Kad se dogodi da neki brod treba napustiti Hrvatsku, onda se luci kaže da ona mora pustiti brod, a ne da je ona obvezna brod sama, jer mi nismo ni vlasnici koji možemo ga odvesti, tako da smo mi morali na to rješenje napraviti žalbu da se ispravi to...da nismo mi obvezni nego da smo samo dužni pustiti brod", pojašnjava Tomislav Debeljak.

Iako Debeljak uvjerava kako je pitanje tek njihove pravne obveze, propala su mu dva posla vrijedna, kako on kaže, tri milijuna eura.

"Kad se događa takvo nešto, brodogradilište ima pravo zadržaja broda dok se ne plati račun pa smo onda stavili jedino pravo da ako ne bi naplatili od broda svoja potraživanja, da u tom slučaju bi onda eventualno bila nekakva potraživanja".

Presudi li Upravni sud u Splitu da je osporavano rješenje nezakonito, Debeljak će imati pravni temelj za odštetni zahtjev.

A kad mu istekne predstečajni postupak, odlučivat će se o sudbini splitskog škvera, kojem je jedan od većih vjerovnika, upravo država.

Više o ovome pogledajte u videoprilogu.