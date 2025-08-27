Ne mogu mu ništa? Brod s azbestom mora otići do utorka, ako ne ode prijeti mu novčana kazna: "Mi smo prevareni"

Hrvatsko gospodarstvo i dalje nastavlja snažno i ubrzano rasti, ponajviše zahvaljujući osobnoj potrošnji i investicijama. U drugom tromjesečju poraslo je za 3,4 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

O toj, ali i brojnim drugim temama, reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović razgovarala je s potpredsjednikom Vlade i ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butković te ga je pitala gdje je bio cijelo ljeto jer se nije puno pojavljivao u javnosti.

"Bio sam malo na godišnjem, kratko kao i cijela Vlada. Nažalost sam na godišnjem dobio COVID-19 i moram priznati da je bilo dosta neugodno. Malo sam nakon toga odmarao i spremam se za nove izazove", odgovorio je.

Tandara Knezović ga je pitala i kako će se rast BDP-a odraziti na standard građana.

"Ovo je sjajna vijest. Ovo je rast BDP-a koji je više nego dvostruko veći od prosjeka Europske unije, a po procjenama Vlade i Hrvatske narodne banke rast će i dalje. Ovo pokazuje da je Vlada vodila ispravnu ekonomsku politiku", rekao je ministar.

Brod s azbestom

Osvrnuo se i na dolazak broda s azbestom u Split.

"Činjenica je da je brod izazvao nemirno ljeto. Lučka kapetanije je prilikom ulaska napravila provjeru i on je imao sve svjedodžbe i brod je išao na remont. Tada se nije znalo da će se taj azbest nakon toga zbrinjavati i mi smo izašli s rješenjem da brod mora napustiti hrvatske teritorijalne vode", napomenuo je Butković.

"Brodar je tražio dodatnih 30 dana. Mi smo mu djelomično udovoljili i dali smo mu 15 jer je brod u teglju – nema posade ni motora niti svog pogon. Ako ne napusti Hrvatsku do utorka, država će poduzeti mjere koje su joj zakonski na raspolaganju, od kazni do premještaja broda", dodao je.

Tanada Knezović ga je pitala znači li to da su već spremni na mogućnost da brod ne napusti Hrvatsku na vrijeme.

"Vidjet ćemo. Ne mogu u ovom trenutku ništa točno reći", napomenuo je pa odgovorio na pitanje je li se dolazak broda mogao spriječiti.

"Radi se o brodu talijanske zastave, a ne neke zemlje – neka se nitko ne uvrijedi – koja je manje bitna. To je naša susjedna zemlja s kojom mi na moru redovno surađujemo. Brod je došao na remont i ne možemo mu, ako posjeduje sve svjedodžbe, zabraniti ulazak. Onda bismo mogli očekivati da se i naše brodove u Italiji zaustavi, a ima puno brodova i trajekata s azbestom", rekao je Butković.

Ipak, nakon nadzora Ministarstva zaštite okoliša i saznanja da će se zbrinjavati nedozvoljeni azbest, donijeto je rješenje da brod mora napustiti Hrvatsku.

"Mi smo zapravo prevareni u tom dijelu jer prilikom ulaska sve te detalje nismo znali", napomenuo je te dodao da maksimalne dnevne kazne za probijanje roka odlaska iznose 7000 eura.

Ograničavanje cijena taksija i "Nosi se"

Najavio je da će se zbog pojedinaca koji iskorištavaju zakon i astronomski povećavaju cijene taksi usluga uvesti ograničenje cijena.

"Vidimo da se cijene dižu bez ikakvih kriterija. Još ćemo izračunati maksimalnu cijenu i vidjet ćemo koliko bi to bilo. Ne želimo da to postane posao koji zbog niske cijene više nitko neće raditi. S druge strane, vidimo da pojedinci uopće nisu označeni da su taksisti. Predložit ćemo registarske oznake za taksije i imat ćemo određene modifikacije", rekao je ministar.

Osvrnuo se i na odgađanje festivala "Nosi se" u Benkovcu, nakon čega je gradonačelnik Tomislav Tomašević organizatore pozvao da ga održe u Zagrebu.

"Zagreb je dozvolio i koncert Thompsona tako da me Tomašević iznenađuje kad vrluda iz lijeva na desno, ali to su njegove odluke. Slobodu umjetnika i novinara ne možete ograničiti, ali ako one ograničavaju nečiju emociju – jer činjenica je da je u Benkovcu i oko njega bio Domovinski rat – ne možete to dovoditi u pitanje nekakvim performansom. I sam organizator je na vašoj televiziji rekao da je pretjerao", zaključio je Butković.

Oleg Butković Foto: Dnevnik Nove TV