Saborski će zastupnici u petak glasati o Zakonu o obnovi Zagreba i okolice. Problem je što četvorica zastupnika zbog samoizolacije neće doći Sabor, ali će glasovati od doma. Neće moći replicirati, a njihov će glas biti vidljiv na ekranu u Sabornici.

Hrvoje Zekanović, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, uskoro će biti gotov sa samoizolacijom.

"Moram priznati da sam jučer i danas sam sebe proglasio zdravim. Njuh nemam još uvijek – niti ja niti supruga niti kći – ali fizički sam puno bolje", rekao je Zekanović.

Ipak, rekao je da u petak neće doći na glasovanje u Sabor.

"Ja bih ipak produžio još koji dan da budem 100 posto siguran da ne bih slučajno nekog svojim dolaskom u Sabor zdravstveno ugrozio", rekao je.

Glasovat će od doma, a u Sabornici će ga gledati na ekranu, kao i još trojicu zastupnika u samoizolaciji.

"To je jedna jednostavna aplikacija s kojom mi razgovaramo. Koliko sam shvatio, mi ćemo samo podizanjem ruke dati znak jesmo li za ili protiv. Nažalost, nije nam omogućeno da možemo nešto reći, iako smo vidjeli da je to tehnički moguće, tako da tu imamo jednu diskriminaciju", rekao je Zekanović.

"Uvijek vole govoriti tako da je bolje da odradimo glasovanje"

HDZ-ovom zastupniku i gradonačelniku Dubrovnika Mati Frankoviću supruga je pozitivna na koronavirus i na drugoj je adresi, a on iz izolacije već sedam dana vodi grad online.

"Između svega toga, moram biti i mama i tata tako da onda odrađujem ovaj dnevni posao s djecom koji moram odraditi, onda imamo mi svoje rutine i zasad to dobro ide", rekao je Franković.

I on će dizanje ruke obaviti od doma.

"Još nije došlo se do toga da će se moći raspravljati. Sigurno je da će i do toga trebat doći u budućnosti, Znate, kako je Marin Držić pisao i govorio, vremenu se treba akomodavat pa upravo je i to ovo vrijeme kojem se treba prilagoditi", rekao je Franković.

Kako je u samoizolaciji, zna i HDZ-ov Ante Bačić.

"Hvala Bogu, živ i zdrav, ali je malo dosadno i naporno u samoizolaciji, skučeno u malom stanu. Ali, evo, izdržalo se 14 dana i u subotu, nadam se, je prvi izlazak, prva kava", rekao je Bačić.

I prvo glasovanje izvan Sabora.

"Provjerili smo sve što se tiče tehnike. Mislim da tu ne bi trebalo biti nikakvih problema. Saborske službe su to vrhunski odradile", rekao je Bačić.

Na pitanje zašto se ne može raspravljati, Bačić je odgovorio: "Saborski zastupnici uvijek vole govoriti, možda i kad treba i kad ne treba, tako da je možda ovaj put bolje da samo odradimo glasovanje i da neki ne iskoriste svoje pravo na ikakav govor."

"Moći će se glasati samo zato što je HDZ-u potrebno"

I Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta je u samoizolaciji. Nedostupan je za izjave, a rekao je da će se u četvrtak testirati.

"Ja se nadam da će nam se brzo vratiti i želimo mu vrlo brz oporavak i sve najbolje i njemu i njegovoj obitelji", rekla je Vesna Vučemilović, saborska zastupnica Domovinskog pokreta.

Rada Borić vratila se u Sabor nakon što je u izolaciji provela četiri dana.

"Dobro je da će se tako moći glasati, ali s druge strane zabrinjava da će se moći glasati iz samoizolacije zato što HDZ-u je potrebno, jer ima tananu većinu, da ima u Sabornici sve svoje ljude", rekla je Borić, zastupnica Nove ljevice.

Iz HDZ-a poručuju da će svi zastupnici koje zatekne ta nevolja moći glasovati od kuće. Zbog toga je mijenjan i Poslovnik, a promjene će biti na snazi samo dok traje epidemija.

