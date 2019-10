Premijer Andrej Plenković podnijet će danas Hrvatskom saboru godišnje izvješće o radu Vlade, a nakon toga je na dnevnom redu oporbeni prijedlog o izglasavanju nepovjerenja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću.

10:00 - Nakon stanke nitko nije imao primjedbu na dopunu dnevnog reda. Uslijedilo je iznošenje stavova klubova, a prvi je govorio zastupnik Mosta Miro Bulj. On se osvrnuo na jučerašnji događaj prevoženja otpada iz Vrgorca na odlagalište u Sinju.

Zastupnik Hrasta Hrvoje Zekanović osvrnuo se na slučaj u Zadru i povezao ga sa Istanbulskom konvencijom. ''Ovdje nije silovana jedna žena, ovjde se siluje cijela zemlja'', zaključio je Zekanović.

9:40 - Predsjednik Sabora predložio je dopunu dnevnog reda s 10 novih točaka i na upit ima li prigovora na dopunu, javio se zastupnik Ivan Pernar koji se požalio na stanje u pravosuđu pozvavši se na slučaj silovanja u Zadru. No, kako se nije držao pravila o govorenju, predsjednik Sabora Gordan Jandroković dao mu je dvije opomene i uzeo riječ.

''Za pet minuta možete reći što želite, ali vaša je namjera da namjerno provocirate kako biste bili izneseni iz sabornice, kako biste dobili medijski prostor. Za pet minuta možete reći što želite, ali sada manipulirate na vrlo ružan način'', rekao je Jandroković dodavši da svi zastupnici žele nešto reći ali su za razliku od Pernara 'vrlo dobro odgojeni''.

Kako Pernar nije prestao govoriti predsjednik Sabora je kazao: ''Oduzimam vam riječ i za danas i za sutra. Ne možete govoriti ni danas ni sutra''.

Pernar se ni dalje nije osvrtao na njegove riječi, pa je Jandroković dao stanku od deset minuta i zamolio stražu da odvede Pernara.

9:30 -Još se ne znaju detalji premijerova govora, ali pretpostavlja se da će se osvrnuti na gospodarske i političke rezultate rada svoje Vlade u proteklih godinu dana.

To je treće godišnje izvješće koje Andrej Plenković podnosi Saboru, a uoči treće godišnjice njegove Vlade. Sabor je 19. listopada 2016. iskazao povjerenje prvoj Plenkovićevoj Vladi, u kojoj su koalicijski partneri bili HDZ i Most. Prema Poslovniku, premijer može govoriti do sat vremena, replike nisu dopuštene, a o izvješću raspravljaju samo predstavnici klubova, njih 14, ne i zastupnici pojedinačno. Predstavnici klubova mogu govoriti do 20 minuta, a nakon izlaganja klubova premijer ima pravo na 20-minutno završno izlaganje.

Zastupnici će u srijedu, najvjerojatnije u poslijepodnevnim satima, raspravljati i o zahtjevu oporbe za opozivom ministra zdravstva Milana Kujundžića, što je inicirao u srpnju Most, uz potpise 32 oporbena zastupnika. Oporba proziva Kujundžića da u tri godine mandata nije niti započeo reformu zdravstvenog sustava te da je propustio strateški upravljati sustavom i pravodobno donijeti Zakon o zdravstvenom osiguranju i osigurati njegovu provedbu. Oporba je dan prije rasprave izrazila uvjerenje da će unatoč zahtjevu za opozivom Kujundžić ostati ministar i odraditi mandat do kraja.