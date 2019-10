Hrvatski sabor raspravlja o oporbenom prijedlogu o izglasavanju nepovjerenja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću.

17:35 Premijer Andrej Plenković govori o radu ministra Kujundžića i potezima Vlade za poboljšanje zdravstva. Istaknuo je da ministar odgovorno obavlja svoje zadatke i poslove te da je ova Vlada poduzela niz koraka kako bi modernizirala zdravstvo.

Potom je nabrojao što je sve Vlada činila te pritom istaknuo kako je "korištenje sredstava iz fondova EU-a pridonijelo povećanju kvalitete hrvatskog zdravstva".

17:15 Ines Strenja Linić kazala je kako "morate biti svjesni da čim se malo odmaknemo od Zgareba male bolnice nemaju šanse opstati".

17:11 HDZ-ov saborski zastupnik Ante Babić poručio je oporbi da se o uspjesima hrvatskog zdravstva ne govori. ''Da netko pročita vaš prijedlog, pomislio bi da Hrvatska nema zdravstva i da se svi liječe na ulici. O uspjesima hrvatskog zdravstva više se govori vani, nego u Hrvatskoj'', rekao je Babić.

16:50 ''Prije tjedan dana ministar Kujundžić je rekao nešto što nisam vjerovao da čujem. Rekao je da će i socijalni slučajevi početi plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje. To je za mene duboko nemoralno. Takva će mjera dovesti Hrvatsku do nečega što je nepotrebno, a to je produbiti postojeću nejednakost i čitavom nizu građana onemogućiti pristup zdravstvenoj pomoći. Ako je HZZO u plusu 626 milijuna kuna, je li normalno tražiti od socijale da plaća zdravstvenu zaštitu'', kazao je svojoj replici SDP-ovac Peđa Grbin.

16:30 U ime predlagatelja u Saboru je riječ dobila Mostovka Ines Strenja. ''I druge zemlje imaju probleme u zdravstvu, no spremno su krenule u reformu sustava. Danas smo tu da kažemo da je vrijeme nečinjenja prošlo jer svi vide da je voda došla do grla – i zastupnici i veledrogerije, a prije svega pacijenti'', kazala je Strenja.

''U posljednje tri godine niste gotovo ništa poduzeli po pitanju stanja u sestrinstvu, unatoč svim upozorenjima'', reka je Ines Strenja.

Kujundžić: Treba čekati ''priredbu u Saboru''

"PR-ovci u liku Mosta i SDP-a meni sutra otvaraju medijski i politički prostor da priopćim javnosti što smo sve napravili. Zahvaljujem posebno njihovim predsjednicima Petrovu i Bernardiću što sutra otvaraju veliki medijski i politički prostor Ministarstvu zdravstva i Vladi", komentirao ranije Milan Kujundžić prijedlog za njegov opoziv koji traži oporba.

Na pitanje hoće li Mostovci i SDP-ovci uspjeti skupiti većinu za njegov opoziv, Kujundžić je poručio da treba pričekati "priredbu u Saboru".