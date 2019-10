Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je kako će se činjenicama i argumentima braniti protiv navoda oporbe da je zdravstvo u sve gorem stanju, zbog čega je pozvan na ostavku, dodavši da se ne boji za svoju političku poziciju.

Uoči sjednice užeg kabineta Vlade ministar Milan Kujundžić upitan je - je li spreman na raspravu o opozivu i čime će se braniti. "Rođen spreman, branit ću se činjenicama i argumentima", rekao je Kujundžić.

Na pitanje misli li da će ga podržati svi partneri, ili će uzmaknuti, rekao je kako ne vjeruje u to "nego treba u Saboru lijepo razgovarati".

Naglasio je kako bi bilo dobro jednom godišnje svakoga ministra upitati što je napravio i što je radio, ali isto to bi trebalo pitati i sve saborske zastupnike. "Doživljavam to demokratski i mislim kako je to dobro", rekao je.

Istaknuo je i kako nije zabrinut za svoju političku poziciju. "Zamislit ću se nad oporbom, ozbiljno, zadnjih noći ne spavam jer sam zabrinut za oporbu", kazao je upitan što misli o upozorenjima oporbe da je zdravstvo u sve gorem stanju.

Prokomentirao je ugovor koji je Vlada potpisala sa zdravstvenim radnicima rekavši kako će već plaća za rujan, koja stiže ovih dana, biti uvećana za sedam posto.

"To je negdje oko 400 milijuna kuna i mislim kako je to veliki uspjeh ove Vlade koja je prepoznala značenje ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu", poručio je.

Dodao je da trenutno Vlada nema mogućnosti da još povisi primanja te izrazio nadu da će već iduće godine biti veća zaposlenost i bolji BDP kako bi plaće mogle rasti dalje.

"Mislim kako se samo po sebi podrazumijeva da ako budu rasli ekonomski parametri u državi, rast će i plaće", zaključio je. (Hina)