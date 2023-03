U Saboru će se danas raspravljati o izvješćima predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića o stanju sudbene vlasti kao i o stanju okoliša od 2017. do 2020. godine

Hrvatski sabor u četvrtak će raspravljati o izvješćima predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića o stanju sudbene vlasti u 2020. i 2021., nakon što je to u utorak učinio njegov Odbor za pravosuđe. Na njemu je Dobronić upozorio na potplaćenost sudaca, loše uvjete rada i loše stanje sudskih zgrada.

Naveo je da se broj predmeta na sudovima smanjuje iako nedovoljno, te upozorio na potplaćenost sudaca i loše uvjete rada.

"Plaće sudaca nisu adekvatne, pogotovo zato što ne postoji razumijevanje da nije riječ o visini plaća, nego o neovisnosti sudaca i njihovu ugledu", upozorio je Dobronić.

Naglasio je kako se broj sudaca svake godine smanjuje te istaknuo potrebu usklađivanja sudačkih plaća s inflacijom te pitanje uređenja mirovina. Za opće uvjete rada na sudovima, rekao je da su strahovito loši, zgrade su nereprezentativne i minimalno funkcionalne. Unatoč inzistiranju oporbe, Dobronić na Odboru nije htio govoriti o konkretnim predmetima.

Od Don Quijotea do svjetskog čuda: Oporba nije štedjela komplimente na račun Dobronića, a on kritike o aktualnom stanju u pravosuđu

Sabor će o Dobronićevim izvješćima raspravljati zahvaljujući oporbi koja je prikupila potrebne potpise i izvješća 'pogurala' na vrh saborskog dnevnog reda na kojemu se nalaze od travnja prošle, odnosno svibnja pretprošle godine.

Curenje informacija iz istraga, franak, posvojenja iz Konga: Dobronić stiže u Sabor

Vlada je dala pozitivno mišljenje o izvješćima i predložila Saboru da ih prihvati.

O stanju okoliša od 2017. do 2020.

Prije izvješća predsjednika Vrhovnoga suda, Sabor će raspraviti Izvješće o stanju okoliša od 2017. do 2020. U tom se razdoblju ne primjećuju znatna odstupanja u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje, tj. ono od 2013. do 2017. Kad je riječ o zraku, razine onečišćenja se smanjuju, no sporo.

U nekim je područjima, poput aglomeracije Zagreb i Osijek te Siska, Kutine i Slavonskog Broda zabilježeno onečišćenje zraka lebdećim česticama.

Iako nisu opasne za zdravlje, emisije sumporovodika (H2S) mjere se radi neugodnih mirisa u blizini izvora kao što su rafinerije, odlagališta otpada. Razine onečišćenja s H2S bile su veće od dozvoljenih na mjernim postajama u Zagrebu (Jakuševec), Marišćini, Slavonskom Brodu i Kostreni (Urinj), što je utjecalo na kvalitetu življenja lokalnog stanovništva, stoji uz ostalo u Izvješću.