Jandroković je zbog nenošenja maske sa sjednice udaljio Karolinu Vidović Krišto.

Sabor je danas burno započeo novo zasjedanje. Uoči slobodnih govora zastupnica iz kluba Domovinskog pokreta Karolina Vidović Krišto zaradila je dvije opomene Gordana Jandrokovića nakon što se javila za povredu poslovnika.

"Predsjedniče Sabora, vi ste u petak izjavili kako ste nemoćni ako Vlada ne odgovori na pitanja zastupnika. Time ste potvrdili kršenje trodiobe vlasti. Tražim prekid zasjedanja Hrvatskog Sabora dok Vlada ne odgovori na naša pitanja", rekla je Krišto.

"Nisam rekao da sam nemoćan pred Vladom"

Jandroković opovrgava da je rekao kako je nemoćan pred Vladom.

"Nisam to rekao, nego da postoje akti koji me obvezuju na određeno djelovanje i kojih se držim. Ako Vlada ne odgovori na pitanje zastupnika, ne postoji instrument na koji je mogu natjerati da to učini", odgovorio joj je. Istaknuo je i kako u ime Sabora Vladi šalje požurnice, da Vlada na pitanja odgovara dinamikom za koju ona smatra da je ispravna, odgovori na velik broj pitanja, ali na neka kasni.

Jandroković je nakon toga Krišto kazao da sjedne jer "to što govori nije povreda poslovnika". Ona je nastavila govoriti iz klupe, na što joj je Jandroković rekao da će zaraditi i treću opomenu.

Miro Bulj (Most) zatražio je pak stanku kako bi istaknuo da zbog aktualnih afera i curenja informacija iz istraga te probijanja mjera Izvješće o radu DORH-a treba doći čim prije na saborski dnevni red.

Stanku je tražio i Bartulica, koji tvrdi da kaos koji se stvara u državi ne dolazi sa saborske, nego s druge strane Markova trga.

Jandroković ih upućuje na to da o svemu mogu govoriti, ali u propisanoj formi, a forma koju su oni izabrali, tvrdi, nije propisana.

Krišto udaljena sa sjednice

Krišto je ubrzo nakon što je zaradila dvije opomene, tijekom slobodnog govora problematizirala odluke Stožera.

Pokazala je 1033 pisama roditelja iz inicijative "Roditelji 0-24" koji traže ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite, pozvala da se odmah prekine s, kako je rekla, upitnim i prekomjernim te nepotrebnim prisilama prema djeci i uskraćivanjem njihove slobode.

"Zahtjev je da se odmah ukine nošenje maski kod djece”, kazala je Vidović Krišto, pozivajući se na znanstvena istraživanja za koja tvrdi da pokazuju kako nošenje maski ne pridonose smanjenju zaraze koronavirusom, a mogu izazvati zdravstvene i psihološke probleme kod djece.

"Poruka roditelja glasi - ne mučite nam djecu maskama jer za to nema osnove”, naglasila je.

Kritizirala je i, kako tvrdi, prekomjernu upotrebu dezinfincijensa te nepotrebna testiranja na koronavirus ljudi koji nemaju simptome, za što je Hrvatska, navodi, bespotrebno "bacila" 200 milijuna kuna.

Na to joj je replicirao HDZ-ov Branko Bačić poručivši kako je njeno izlaganje "skandalozno" te naglasio da je Ustavni sud potvrdio odluke Stožera.

Krišto je nakon toga iz klupe počela govoriti bez maske, pa ju je Jandroković prvo zamolio da ju stavi, a nakon što je ona to odbila, udaljio ju je sa sjednice i odredio stanku.

"Udaljit ću vas sa sjednice jer se ne pridržavate onoga čega se svi ostali zastupnici pridržavaju", rekao je Jandroković.