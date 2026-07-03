Nova pravila za taksiste: Novosti bi se mogle svidjeti građanima

Sabor je u petak izglasao izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu radi povećanja sigurnost putnika i transparentnost autotaksi prijevoza kroz strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga.

Izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu podržao je 81 zastupnik, dok ih je 40 bilo suzdržanih, a trebale bi pridonijeti profesionalnijem i zakonitijem obavljanju taksi prijevoza uvođenjem jednostavnijih i bržih postupaka izdavanja kartica autotaksi vozača te učinkovitije provjere njihovih kvalifikacija i valjanosti vozačkih dozvola.

Cilj je povećati sigurnost putnika i osigurati da prijevoz obavljaju isključivo ovlašteni vozači. Proširuje se i provjera tzv. dobrog ugleda vozača pa će se, uz dosadašnje uvjete, provjeravati i je li vozaču u prekršajnom postupku izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Ministar pravilnikom može odrediti najviše dopuštene cijene taksi prijevoza

Ministru se daje ovlast da pravilnikom može odrediti najviše dopuštene iznose svih elemenata cijene - starta, vožnje po kilometru, vožnje po minuti i čekanja - kako bi se spriječio nekontrolirani rast cijena i zaštitili korisnici. To znači da putnicima na njihovim uređajima mora biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, kao i da aplikacija kojom se koristi prijevoznik mora biti uključena u vozilu cijelo vrijeme pružanja usluge.

Uvode se i posebne registarske taksi pločice (TX) za sva taksi vozila, radi njihova lakšeg raspoznavanja i učinkovitijeg nadzora u prometu, uvedene su i strože prekršajne sankcije za nepravilnosti, poput neprikazivanja cijena, promjene uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe i slično, a prekršajno kažnjavanje taksista provodit će i komunalni i prometni redari, policija te carina.

Jedinice lokalne samouprave izdavat će dozvole za svako pojedino vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz te će javno objavljivati podatke o izdanim dozvolama kako bi se omogućio uvid u stvaran broj taksi vozila na njihovu području.

"Konačno je došao dan da su na hrvatskom tržištu autotaksi prijevoza svi jednaki. Digitalne platforme imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u RH", poručio je HDZ-ov Mate Franković, koji je podnio niz amandmana, a koje je Vlada jedine prihvatila.

Digitalne platforme Uber i Bolt do sada prema zakonskom rješenju nisu bili prijevoznici, a sada će to postati, dodao je.

Oporba poziva na zaštitu obrtnika taksi vozača

Marin Miletić (Most) kaže da je zakon "korak naprijed", no poziva Vladu na rješavanje pitanja plaćanja poreza u RH. "Zadnjih 10 godina Uber i Bolt su iznijeli iz Hrvatske 200 milijuna eura, Bolt je rekao da je spreman ići u pravni nastan i da je spreman regulirati poslovanje, kao i plaćati porez RH. Mi očekujemo da ćete to sad regulirati zakonski", poručio je.

IDS-ov Dalibor Paus kaže da "ne treba biti euforičan" oko toga da će se tržište autotaksi prijevoza samo ovime dovesti u red, a Marija Lugarić (SDP) podsjetila je da su amandmanima tražili i vraćanje ovlasti gradovima i općinama za uređivanje autotaksi prijevoza na svom području.

Sabor je većinom glasova izmijenio i zakone o pravosudnoj akademiji, o Državnom sudbenom vijeću te o Državnoodvjetničkom vijeću kojima se, između ostalog, ubrzavaju imenovanja sudaca i državnih odvjetnika te povećava transparentnost i učinkovitosti tog postupka.

Prihvaćena je i Strategija biogospodarstva do 2035., prvi strateški dokument u tom području u Hrvatskoj kojim se žele ostvariti dva strateška cilja - razvoj održive proizvodnje i tržišta sirovina u biogospodarstvu te povećanje dodane vrijednosti u hrvatskom biogospodarstvu. Time se planira izgradnja distribucijskih centara za biomasu, uređivanje korištenja otpadnog mulja, poticanje izgradnje i modernizacije kapaciteta u sektorima biogospodarstva te poticanje proizvodnje ambalaže od recikliranog materijala, biobazirane i biorazgradive plastike.

Podržano je i izvješće o obrani za 2025. "Predviđamo nikad veća izdvajanja za obranu, a nikad manje kadrova. A dva, kolokvijalno rečeno, najveća frajera u državi - jedan koji je, kada trebalo ići u vojsku, bio navodno boležljiv, a drugom se navodno omililo više studiranje - danas se nadmeću tko bi trebao upravljati vojskom", poručila je nezavisna Marija Selak Raspudić referirajući se na aktualni sukob Banskih dvora i Pantovčaka.

U drugo su čitanje upućene izmjene Zakona o lovstvu te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.