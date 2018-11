Aktualnim prijepodnevom tijekom kojeg na zastupnička pitanja odgovaraju premijer Andrej Plenković i članovi Vlade, Hrvatski sabor u srijedu započinje novu, 10. sjednicu koja će trajati do ustavne stanke, 15. prosinca.

Nakon što se utvrdi dnevni red, predsjednik Vlade i ministri odgovorit će na 38 zastupničkih pitanja; prvo će postaviti SDSS-ov Milorad Pupovac, a završno nezavisni Zdravko Ronko.

Nakon 'aktualca' premijer će zastupnicima podnijeti Izvješće o sastancima Europskog vijeća, a potom je na dnevnom redu i konačni prijedlog Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

U četvrtak će se pred zastupnicima naći konačni prijedlozi devet zakona porezne reforme koji bi se trebali primjenjivati od početka iduće godine.

Tijekom predstojećih mjesec dana saborski bi zastupnici trebali odraditi opsežan posao. Već u ponedjeljak ih, kako je najavio ministar financija Zdravko Marić, očekuje rebalans proračuna za ovu godinu, a tjedan nakon toga i proračun za iduću godinu.

Zastupnici bi do kraja ove sjednice trebali glasovati i o paketu zakona mirovinske reforme, koje je Sabor u drugo čitanje poslao bez oporbenih zastupnika.

Sabor bi također trebao izabrati i novu povjerenicu ili povjerenika za informiranje, nakon što je prije nešto više od dva tjedna prvoj hrvatskoj povjerenici Anamariji Musi istekao petogodišnji mandat, a započeti izbor novog povjerenika još nije dovršen.

Tijek sjednice Sabora pratite u nastavku:

10:42 "U društvu se stvaraju drama i histerija zbog ilegalnih migracija. Točno je da je bilo slučajeva generiranja panike i lažnih prijava ljudi druge boje kaže. Apeliram na sve da se ne širi histerija tamo gdje je nema i gdje je ne treba biti", kazao je Plenković.

10:41 Mirando Mrsić premijera je pitao što se čini da se zaustavi širenje lažnih vijesti vezanih uz migrante.

Zastupnika Živog zida Ivana Pernara prozvao je zbog širenja lažnih vijesti.

10:17 Maras je potom simbiozu Bandića i Plenkovića usporedio s onom "raka samca i moruzgve"

10:12 "Meni se čini da ste vi malo frustrirani, gospodine Maras. Opet pričate o temi na krivom mjestu. Ljudi odlaze od vas i vi morate prihvatiti da to nema veze s nama. Moraš se malo smijat Gordane...", kazao je premijer.

10:10 Gordan Maras (SDP) premijer je zamolio da se građanima ne obraća "s visoka" te ga potom upitao o suradnji s Bandićem.

"Bandić osigurava Plenkoviću većinu raznim makinacijama. Građanima Hrvatske gadi se politički sustav jer se zastupnici kupuju. Bandićev klub je narastao na 11 zastupnika. Jeste li vi g. Plenkoviću ponosni na simbiozu s Bandićem koja je zagadila hrvatsku političku scenu", kazao je Maras.

10:03 Bernardić je Plenkovića pitao zašto kupuje ruke u Saboru.

"Ako ste tako sigurni, zašto ne raspišete izbore", pitao je Bernardić.

10:00 Premijer Plenković Bernardiću nije ostao dužan

"Svašta ste nabrojili u svojim tiradima. Što se tiče vaše teze o kupovini mandata, ona je patetična. Ljudi odlaze iz vaše stranke i demonstriraju nezadovoljstvo prema vama. Odabir o tome gdje će ti ljudi, to je njihova stvar. Nitko od njih nije otišao u HDZ. Iskreno bi vam sudjelovao da radite na konsolidaciji. Nama je važno da imamo snažnu oporbu, a ne rasulo. Vaše su izjave neuvjerljive, a vaše nepoznavanje dioba vlasti je zapanjujuće. Pitate me gdje je "moj" državni odvjetnik. Kada zastupnik tako nešto kaže šaljete jako lošu poruku", kazao je premijer i dodao kako Glavnog državnog odvjetnika nije poznavao do prije nekoliko dana prije njegova imenovanja.

9:58 Šef SDP-a Davor Bernardić premijeru je postavio pitanje vezano uz njegovu "upetljanost u afere Borg, SMS te kupovinu mandata"

"Građani gube povjerenje u institucije, ne događa se ništa po pitanju procesuiranju odgovornih. Znate li premijeru gdje je vaš Glavni državni odvjetnik, dolazi li on na posao", pitao je Bernardić premijera.