Reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović u razgovoru nam je govorila o profesionalnim izazovima, ali i privatnom životu.

Sabina Tandara Knezović dugi niz godina dio je ekipe Dnevnika Nove TV, a u razgovoru nam se otvorila o svojim počecima, kao i o tome što joj znači majčinstvo, ali i u koji se grad uvijek voli vraćati.

Od starta svoje novinarske karijere u informativnom ste programu. Taj odabir je bio ciljan ili se dogodio slučajno?

Ništa u životu nije slučajno, pa ni odabir moje profesije. Još kao djevojčica hodala sam po kući i glumila novinarku. Oduvijek me zanimao samo informativni program i isključivo politika. Nakon završenog Fakulteta političkih znanosti došla sam na Novu TV i tu sam već 17 godina.

Sjećate li se svojeg prvog velikog novinarskog zadatka i kako ste ga ''preživjeli''?

Dvije noći nisam spavala od muke jer sam znala da ću ići s predsjednikom Mesićem vlakom do Slavonskog Broda. Kao mladoj novinarki uopće mi nije bilo svejedno, ali to nisam pokazala. Sjela sam u vlak pokraj njega, pa čak i odradila razgovor. Sva sreća da je on bio beskrajno simpatičan. Reportaža je ispala odlično, a ja sam unatoč ogromnoj tremi probila led.

Već dugo vremena pratite rad Ureda predsjednika i Vlade. Jesu li političari, premijeri i predsjednici prije bili otvoreniji prema medijima ili su sada više otvoreni?

Iz vlastitog iskustva mogu reći da su i prije i sada svi jednako dostupni. Jedina je razlika što se prije nisu opterećivali kamerama. Tada su jedni drugima svašta znali komentirati i reći jer nisu razmišljali o tome da ih se snima. Pa, ako znaš čitati s usana, mogao si puno saznati. Nama je to u redakciji bilo beskrajno zabavno. I sad me Pezo zna zezati - ''Tandara, 'ajde, dođi čitaj s usana što govore.'' Sada su puno oprezniji.

Što vas profesionalno može izbaciti iz takta? Što nikako ne trpite?

Beskrajno mrzim nepravdu. Ako se mene pita, sve u životu mora biti po zaslugama. I ako osjetim da neki idu preko reda, tu ispalim na živce i vrlo često povlačim ručnu da ne bih napravila nešto zbog čega bih poslije zažalila. Ako sam ja fer i korektna, očekujem i da druga strana bude takva prema meni. Jako sam organizirana i ako oni s kojima radim nisu takvi, i tu dolazi do disbalansa. Ne volim kašnjenje i ljude koji misle da se sav svijet vrti oko njih.

Postoji li nešto što biste voljeli ponoviti, a što zaboraviti kad je riječ o poslu?

Znam vrlo često analizirati svoje intervjue i nekad mi bude žao ako nešto propustim pitati i to me zna nervirati. Ali to shvatim kao školu za drugi put i nastojim se na to više ne osvrtati.

Najdraža mjesta na koja ste putovali? Gdje biste se rado vratili prvom prilikom?

Obožavam putovati i to mi je jedno veliko veselje. A New York je taj u koji se uvijek rado vraćam. Energija koju ima taj grad u potpunosti se poklapa s mojom. Prvi susret s Velikom Jabukom bio je poput fatalne ljubavi.

Prije šest godina postali ste mama. Koliko vas je to promijenilo?

Jako me promijenilo. Katija je moj centar svemira i sve se vrti oko nje. Ona nam je svima na prvom mjestu. Drugačije gledam i na drugu djecu. Postaneš pekmezav i nekako baš senzibilan. Doslovce boli koliko volim to svoje dijete.

