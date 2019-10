Istraga je u tijeku i tajna je, no pojavilo se nekoliko novih detalja koje je objavio glasnogovornik suda.

Glasnogovornik zadarskog Županijskog suda Hrvoje Visković smatra da odluka Izvanraspravnog vijeća nije donesena pod pritiskom medija. "Poštovana je određena procedura. Uvedena je zaštitna mjera. Osim toga, svaka odluka suda podložna je kontroli nakon žalbe neke od stranaka. Žalbeno vijeće utvrdilo je nešto drukčije od suca istrage i takvu je odluku donijelo", kazao je Visković i dodao da je i do sada bilo takvih slučajeva.

Visković navodi da se ne radi o neuobičajenoj situaciji. "Godišnje imamo 550 do 600 predmeta. U pet do deset posto predmeti nakon žalbe budu preinačeni. To nije nikakva izvanredna praksa", dodao je.

"Sudac istrage u ovoj fazi postupka odlučuje o istražnom zatvoru i eventualnom pretraživanju doma, mobitela i slično. On ne vodi istragu, istragu vodi državni odvjetnik. Sudac istrage trenutačno je na bolovanju, novi sudac istrage neće biti dodijeljen jer za to nema potrebe", objasnio je Visković i dodao da trajanje istražnog zatvora ovisi o dinamici istrage.

"Sudac istrage odlučio je da nema opasnosti od ponavljanja djela, no da postoji opasnost od utjecaja na svjedoke i tu je opasnost mislio sanirati mjerama opreza. Na tu se odluku žalio državni odvjetnik i u tom je dijelu njegova odluka preinačena tako da je određen istražni zatvor umjesto mjera opreza. Izvanraspravno vijeće je potvrdilo odluku suca istrage u gotovo 90 posto", objasnio je. Visković nije želio komentirati je li takva odluka došla zbog pritiska medija.

Žrtva još uvijek nije ispitana, kazao je. "Tek je zakazan termin njezina ispitivanja, tek nam je stigao prijedlog Državnog odvjetništva u tom pravcu", objasnio je i dodao da postoji još nekoliko svjedoka koji će biti ispitani. Istraga je tajna i Visković nije mogao komentirati detalje.

Na pitanje novinara o kaznenoj prijavi koju je sudac Ivan Marković podnio protiv nepoznatog počinitelja zbog cerenja informacija, rekao je da tu informaciju ne može potvrditi.