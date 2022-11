Muškarac N.R. (54) optužen je da je prije osam mjeseci u stanu u zagrebačkom Prečkom s više od 15 divljačkih udaraca čekićem po glavi usmrtio suprugu, a danas je na Županijskom sudu u Zagrebu iznio svoju obranu.

"Kriv sam. Teško mi je jer je između pokojne supruge i mene vladala čista ljubav i nisam joj imao namjeru učiniti ništa nažao. A tu noć na 26. ožujka legli smo oko 22:30 i probudio sam se oko 3 ujutro. Šetao sam oko stola po dnevnoj sobi i pričao sam sa sobom. Na putu do kupaonice nogom sam zapeo u hodniku o čekić kojim smo tu večer slagali bijeli ormar na balkonu. Uzeo sam ga i otišao u sobu. Ona je spavala na krevetu, nije čula da joj prilazim i sve se desilo u histeričnoj brzini. Odjenuo sam se jer sam bio u pidžami, čekić sam zatim stavio u torbu na kotačiće i unio u auto kojim sam se vozio neko vrijeme ", ispričao je N.R. optužen da je čekićem ubio suprugu.

U vrijeme ubojstva bio je smanjeno ubrojiv, ali ne bitno. Vještak psihijatar utvrdio je kako je osumnjičeni u inkriminirano vrijeme bio u izrazito kriznoj situaciji i psihičkom tjesnacu.

Nije znao ni koliko ju je puta udario ni u koje dijelove tijela, ali je dodao da se sve odvilo vrlo brzo i da je ona, dok ju je udarao, cijelo vrijeme spavala. Također je izjavio kako nakon svega nije primijetio da je ona ozlijeđena, a nije bio svjestan ni krvi koja je bila posvuda, piše Jutarnji list.

"Zgrožen sam jer sam to učinio jednoj savršenoj osobi. Imao sam traumatično djetinjstvo, kasnije i probleme s bolesnom majkom koju sam smjestio u dom, a prije tog događaja od veljače sam patio od kronične neispavanosti. Obitelj je to primijetila kao i pokojna supruga koja me naručila psihijatru", rekao je.

Tijekom svjedočenja rekao je da večer uoči ubojstva, sa suprugom i njezinim roditeljima slagao je ormar te naglasio da je bio u takvom stanju da nije uspijevao "zabiti najobičniji čavao u ormar jer se osjećao izmučeno".

Svoj dugogodišnji brak s pokojnom u sudnici je prezentirao kao čistu idilu prepunu ljubavi. Nju je opisao najljepšim pridjevima, prisjetio se i putovanja na more autobusom te njezinih majstorija u kuhinji da ju je nazvao mastercheficom.

Tužiteljstvo ga je optužilo za tzv. obično ubojstvo te mu prijeti najmanje pet godina zatvora.