S vikendom odlazi ljeto, a dolazi kiša i pad temperature: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Prolazno jača termobarički greben, uz koji će u nedjelju biti više vruće, već krajem dana stiže i novi frontalni poremećaj. Podržan je dolinom sa sjevera, a nosi nam promjenu vremena, kišu, pljuskove i grmljavinu, te svježinu. Za većinu krajeva to će biti u noći na ponedjeljak. Prije tog u nedjelju vruće, sparno te uz vrlo postupan porast naoblake od sredine dana. Evo kako će dan izgledati.



Nedjeljno jutro, još uvijek sunčano, samo u kopnenim krajevima tek mjestimice s maglom. Vjetar uglavnom slab, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zapuhat će jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 14 do 19, u gorju malo niža, a na Jadranu 20-ak do 24 stupnja.



U središnjoj Hrvatskoj će se poslijepodne sa zapada postupno skupljati oblaci, a navečer te osobito u noći očekuje se kiša, ponegdje i grmljavina. Sredinom dana zapuhat će umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti između 29 i 31 stupanj.



U Slavoniji i Baranji veći dio dana prevladavat će sunčano, dok naoblačenje ovdje stiže kasno poslijepodne i navečer. Zapuhat će umjeren južni i jugoistočni vjetar uz koji će najviša dnevna temperatura porasti preko 30, a ponegdje i do 33 stupnja.



U gorsku Hrvatsku sa zapada stiže postupno naoblačenje, a na sjeverni Jadran već od sredine dana ponegdje i kiša. Mogući su pljuskovi s grmljavinom, a navečer i u noći na ponedjeljak na moru je izgledno i grmljavinsko nevrijeme. Puhat će umjereno, navečer i jako jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 24 do 29, a na sjevernom Jadranu od 28 do 31 stupanj.



U Dalmaciji će prevladavati sunčano, poslijepodne sa sjeverozapada uz sve više oblaka. U noći na ponedjeljak postoje šanse i za grmljavinsko nevrijeme, prije svega na sjeveru regije. Zapuhat će umjereno jugo koje će navečer jačati. Dnevna temperatura bit će između 29 i 32 stupnja.



More je dosta toplo, i dalje većinom od 25 do 28 stupnjeva.



UV indeks će u nedjelju biti umjeren ili visok.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu će u ponedjeljak prevladavati oblačno i kišovito vrijeme. Kiša će mjestimice biti obilna te praćena grmljavinom. Od utorka stabilnije i sunčanije, uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar će u ponedjeljak poslijepodne okrenuti na sjeveroistočni pa će i osvježiti. Svakako će biti primjerenije dobu godine.



I na Jadranu u ponedjeljak promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, pri čemu je lokalno ovdje moguće i nevrijeme. U utorak smirivanje, uz kišu još samo na jugu i to u prvom dijelu dana. Potom sunčanije, osobito u srijedu kad će puhati sjeverozapadnjak, ali i bura. I na more s ovom promjenom stiže manje toplo vrijeme.

A čini se da nam i druga polovica tjedna nosi još kiše i još svježine.

