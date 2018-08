Radnici Uljanika u ponedjeljak neće dobiti plaću. Uprava je radnike obavijestila kako je u potragu za novcem za plaće angažirana i država. U svom dopisu, koji posjeduje Dnevnik Nove TV, uprava umiruje radnike kako bi im plaća mogla kasniti nekoliko dana. No, oni i sindikalisti nemaju više strpljenja i traže odlazak uprave koja je brodogradilište dovela do bankrota.

Tek što su se smirile tenzije, evo novog kašnjenja plaća u Uljaniku. ''Dosta smo zatečeni, jer smo očekivali da će ta plaća biti isplaćena pravovremeno. Barem su nas u Upravi cijelo vrijeme tako uvjeravali'', rekao je Boris Cerovac, predsjednik Jadranskih sindikata.

''Jedna nesigurnost, strah je već mjesecima među radnicima Uljanika i svaka ovakva situacija taj strah samo produbljuje'', kazao je Rajko Kutlača iz SIKD-a.

Deset milijuna eura upravi treba svaki mjesec za isplatu plaća. Očito ih je problem namaknuti.

''Ako se tu ne dogode promjene u kadrovima, mislim na direktore i sav drugi rukovodeći kadar, mi ćemo se naći opet u istoj situaciji gdje smo danas'', istaknuo je Cerovac.

''Nije mi jasno zašto prvenstveno država i strateški partner dozvole da takva priča ide, jer ne mislim da im to olakšava poziciju. Da je problem s likvidnošću i da uprava teško osigurava novac to je jasno'', dodaje Kutlača.

Dvjestotinjak radnika već je otišlo, a to nije smjer koji će očuvati brodogradnju. I umjesto da uvjere radnike i danonoćno rade, posebno na planu restrukturiranja, Uprava je na zasluženom odmoru nedjeljom i ne odgovara na pozive.

''Nismo dobili na uvid cijeli plan. Dobili smo na uvid, odnosno razgovarali smo i dobili na uvid jedan dio plana koji se uglavnom tiče radnika'', izvijestio je Kutlača.

''Da onaj dio koji nije nama dostavljen da stvara određenu sumnju u namjeru da to može utjecati itekako na interes radnika i da želimo cijeli program i da nam je samo to prihvatljivo'', kaže Cerovac.

Ni posudba Končarove kompanije od 12 milijuna i 600 tisuća eura nije dostatna da osim nastavka poslovanja pokrije i plaće.

Rasplet ovisi o Europskoj komisiji. Program kojim nije bilo zadovoljno ministarstvo financija navodno je prepravljen i čeka se reakcija. Ministar Darko Horvat nadao se da će stvari biti jasnije prije godišnjih odmora, ali to se nije dogodilo.

Dok se uprava ne odmori zasad jedino možemo tvrditi kako je izgledno, ukoliko ne dođe do značajnijih problema, da će plaća umjesto u ponedjeljak 13., biti isplaćena 14. Ili 16. kolovoza.

Krah brodogradilišta?

Za početak, već i sama priča da neće biti plaće stvara nesigurnu atmosferu koja može biti i okidač za odlazak novih radnika. To je veliki problem. Odlazak brodogradnje iz tih krajeva, čini se, nije opcija. A o tome je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Fabian Kapov razgovarala s pulskim gradonačelnikom Borisom Miletićem.

''Kad govorimo o brodogradnji, tu su tri ključna čimbenika. To je uprava Uljanika, strateški partner i Vlada. Kad govorimo o Uljaniku, želim govoriti o hrvatskoj brodogradnji kao djelatnosti koja je, držim, neophodna ovoj zemlji. To je proizvodna djelatnost, izvozno orijentirana, zapošljava velik broj ljudi i, najbitnije, imamo ne samo veliku tradiciju nego i veliko znanje unutar brodogradnje i možemo graditi brodove velike dodane vrijednosti'', rekao je Miletić. Smatra stoga da trebamo sačuvati taj dio gospodarstva.

Jako je puno utrošeno na brodogradnju pa se postavlja pitanje zašto bi hrvatski porezni obveznici u tome i dalje sudjelovali. ''Kad govorimo u Uljanik grupi moramo sagledati da je od 1992. godine do danas Uljanik dobio barem duplo manje državnih potpora i subvencija u odnosu na druga velika brodogradilišta u Hrvatskoj. S druge strane proizveo je i uprihodovao barem duplo više novaca nego druga brodogradilišta u Hrvatskoj. Stava sam da tu djelatnost u našoj zemlji trebamo očuvati. Tu su i moja očekivanja od ta tri čimbenika – i uprave i strateškog partnera i Vlade. Sačuvati brodogradnju, sačuvati čim više radnih mjesta i nakon programa restrukturiranja imati kvalitetno poduzeće koje će moći bez državnih potpora biti konkurentan na svjetskom tržištu jer to mogu. A za to je neophodno i ključno da država odredi što su strateški interesi RH i ukoliko to brodogradnja jest osigurati mehanizam po kojem ona može funkcionirati'', kaže Miletić.

Na pitanje koliko je Uljanik IDS-ov Agrokor, pulski gradonačelnik odgovara: ''Možda je jedan o razloga zašto je IDS uspješan, Istra uspješna, je zato što se mi nikada ne miješamo u poslovne odluke trgovačkih društava, privatnih na našem području. Ovdje je bitno odlučiti što je strateški interes. Držim da je ova Vlada povukla ključan potez, želim se zahvaliti ministru Horvatu koji se doista angažirao kako bi sačuvao brodogradnju. Jedino zajednički možemo ovu djelatnost očuvati''.

Spasi li HDZ-ova Vlada Uljanik hoće li IDS biti s rukom u zraku za neke njihove projekte, pitala je Kapov Miletića. ''Ljudi koji glasuju za IDS već puna tri desetljeća, vrlo dobro znaju da je naš politički spektar liberalno lijevi . Mi desnicu ne podržavamo, desnu Vladu nismo podržali i nećemo podržati desnu Vladu. No, držim da ovo pitanje brodogradnje i strateškog interesa u gospodarstvu RH i ne želim oko toga uopće politizirati'', odgovorio je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr