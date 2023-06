Mrtav pijan jurio automobilom pa se zabio u agregat na benzinskoj postaji

Prometna nesreća s materijalnom štetom dogodila se u Čepinu u petak poslije 11 sati, kada je 52-godišnji vozač osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine vozilom udario u agregat na benzinskoj postaji.

Alkotestiranjem mu je utvrđena prisutnost od 3,59 promila alkohola u krvi, pa je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2910 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima kategorije B u trajanju do 12 mjeseci i šest bodova, napominju u policiji.