Irski niskotarifni avioprijevoznik Ryanair je u posljednjih 48 sati otkazao iznimno velik broj linija iz Zagreba.

Irski Ryanair drastično je srezao broj letova prema Zagrebu u siječnju sljedeće godine.

Portal Croatian Aviation objavio je da im se javio značajan broj putnika koji je imao karte za neke od letova u siječnju, no dobili su obavijest Ryanaira da je njihov let otkazan.

Za to nisu, kažu, dobili dodatna objašnjenja s obzirom na to da avioprijevoznik nije dužan financijski nadoknaditi otkazivanje leta ako je to učinio više od 15 dana prije datuma putovanja.

Letovi na sljedećim linijama su otkazani:

– Zagreb-Brussels Charleroi-Zagreb (od 9. 1. do 2. 2.)

– Zagreb-Sofija-Zagreb (od 8. 1. do 2. 2.)

– Zagreb-Dusseldorf Weeze-Zagreb (od 8. 1. do 2. 2.)

– Zagreb-Frankfurt Hahn-Zagreb (od 9. 1. do 4. 2.)

– Zagreb-Karlsruhe-Zagreb (od 8. 1. do 1. 2.)

– Zagreb-Memmingen-Zagreb (od 7. 1. do 4. 2.)

– Zagreb-Napulj-Zagreb (od 7. 1. do 4. 2.)

– Zagreb-Podgorica-Zagreb (od 8. 1. do 1. 2.)

– Zagreb-Oslo Torp-Zagreb (od 8. 1. do 2. 2.)

– Zagreb-Malmo-Zagreb (od 8. 1. do 1. 2. 2022.)

– Zagreb-Basel-Zagreb (od 7. 1. do 4. 2.)

– Zagreb-Manchester-Zagreb (od 9. 1. do 3. 2.)



Dodatno, na određenim je linijama došlo do smanjenja broja tjednih letova:

– Zagreb-Gotenburg-Zagreb (sa tri na dva leta tjedno)

– Zagreb-Milano-Bergamo-Zagreb (s četiri na dva leta tjedno)

– Zagreb-Paphos-Zagreb (sa dva na jedan let tjedno)

– Zagreb-London Stansted-Zagreb (sa sedam na četiri leta tjedno)

Kako Croatian Aviation neslužbeno doznaje, velika je vjerojatnost da se suspendirane linije neće vratiti u promet na početku veljače, već tek s ljetnim redom letenja. To je i očekivano s obzirom na nisku potražnju i nove komplikacije u putovanjima uzrokovane globalnom pandemijom.

Zbog toga Hrvatska nije jedina zemlja u kojoj Ryanair smanjuje broj linija. Naime, sveukupan broj letova za siječanj je smanjen za 33 posto, a još nije donesena odluka za veljaču i ožujak. Ta zrakoplovna grupa ove financijske godine, koja traje do kraja ožujka 2022., predviđa neto gubitak u iznosu od 250 milijuna do 450 milijuna eura.