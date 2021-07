Ryanair je u petak u zagrebačkoj zračnoj luci otvorio novu bazu. Nakon konferencije za novinare u MZLZ Franjo Tuđman Predsjednik Uprave Ryanaira Eddie Wilson dao je intervju za DNEVNIK.hr u kojem je komentirao koja su očekivanja od zagrebačke baze, koliko su sigurna putovanja pod pandemijskim mjerama, a osvrnuo se i na incident iz svibnja kad je zrakoplov Ryanaira prisilno spušten u Bjelorusiji te je uhićeno dvoje putnika.

Trenutno iz Zagreba leti jedan Ryanairov zrakoplov no do kraja godine u planu su tri. Aviokompanija će u zagrebačku bazu investirati 300 milijuna dolara te ima velika očekivanja od ove destinacije, a otvorit će se i najmanje 90 novih radnih mjesta. Wilson je za DNEVNIK.hr je kazao kako u idućih 12 mjeseci u hrvatsku metropolu planiraju dovesti milijun putnika.

Predsjednik uprave kaže kako u Zagrebu vide veliki potencijal za širenje poslovanja i ističe kako će otvaranje Ryanairove baze i dolazak velikog broja ljudi otvoriti i brojna nova radna mjesta.

Možete li mi reći što Hrvatska znači Ryanairu kao destinacija?

Jedna je od posljednih stanica za low cost zrakoplovne kompanije u Europi. Hrvatska je zemlja koja je poznata među njemačkim turistima već godinama, ali je bila mala tajna ostatku Europe. Već smo poslovali u Zadru i Puli. Otvorili smo bazu u Zagrebu koji je grad veličine mog rodnog grada Dublina. Ovdje imate tri zrakoplova Ryanaira, u Dublinu ih je preko 30 - to je potencijal koji imate ovdje. Transformirat ćemo povezanost, imamo preko 240 zračnih luka s kojima možemo povezati Zagreb, ali zbilja ćemo povezati male poduzetnike, mlade ljude koji se kreću Europom, jer Europa je za slobodno kretanje ljudi. Promicat će se posjećivanje obitelji i prijatelja, obrazovanje. Vjerujem da će biti transformativno.

Wilson se našalio kako su u Zagreb došli zbog nogometne reprezentacije.

Godinama smo gledali hrvatsku nogometnu reprezentaciju i pomislili - moramo ih ići vidjeti, jer su tako mala zemlja, poput Irske, ali čini se da im ide puno bolje nego što je nama ikad išlo. Ima puno ljudi iz Hrvatske koji rade u Irskoj, ali Ryanair je europska kompanija. Oko osam posto prometa nam je u Irskoj, ali puno smo veći u ostalim zemljama i nadam se da ćemo nastaviti rasti ovdje u Hrvatskoj.

Koja su vaša očekivanja od zagrebačke baze i hoće li biti otvaranja novih radnih mjesta?

Važno je da ćemo zapošljavati pilote i kabinsko osoblje i ovdje. Imamo već puno Hrvata koji rade za nas, vjerojatno će oni prvi željeti doći kući. Nastavljamo se širiti, ali stvarna poslovna dividenda je, kad dovedemo avione ovdje, nova radna mjesta koja će se stvoriti u zračnoj luci, poslovi koji će se otvoriti za vozače taksija, restorane, hotele, turističke atrakcije koje će neminovno rasti idućih godina kako ćemo dovoditi ljude ovdje. Dovest ćemo oko milijun ljudi ovdje u idućih 12 mjeseci.

Kako gledate na protupandemijske mjere za putnike?

Prava prekretnica bile su COVID potvrde Europske unije koje su dale ljudima samopouzdanje da naprave rezerviracije i putuju jer su cijepljeni i ne moraju se bojati hotelskih karantena niti da će zapeti negdje.

Znači, COVID potvrde su dovoljne?

COVID potvrde su, ako ste cijepljeni, samo još jedan dokument koji se pregledava pri ukrcavanju uz boarding pass i osobni dokument. To je ista stvar, a zračne luke i aviokompanije olakšavaju ljudima da prođu.

Maske u avionima?

Apsolutno. Nastavit ćemo sa sigurnosnim mjerama na letovima. Kao što vjerojatno znate zrakoplovi su najsigurnije mjesto u kojem se ljudi okupljaju. Aviokompanije su se godinama morale nositi sa zaraznim bolestima i moraju osigurati da se drugi ljudi ne zaraze. U modernim avionima su HEPA filteri, nalaze se su svim Ryanairovim zrakoplovima, to je ista razina filatracije koju imate u bolničkim operacijskim sobama koja izvlači bakterije iz zraka, tako to radi. Ljudi će i dalje nositi maske, bit će manje kretanja po kabini, ali život se polako vraća u normalu. Ljudi su opušteniji jer su cijepljeni, a cijepivo će uvijek biti ključ.

O incidentu u Bjelorusiji

Podsjetimo, bjeloruske vlasti naredile su u svibnju Ryanairovom zrakoplovu na letu iz Grčke u Litvu da prisilno sleti u glavni grad Minsk i potom uhitile jednog od glavnih bjeloruskih oporbenih blogera i aktivista koji se u njemu nalazio. Čelnici Europske unije su zajedno pozvali Bjelorusiju da pusti taj zrakoplov i sve putnike da nastave put i kritizirali su "potpuno neprihvatljivu akciju". Bjeloruski predsjednik Lukašenko je osobno naredio da lovac MiG-29 presretne zrakoplov.

Kako je kompanija reagirala na incedent u Bjelorusiji u svibnju? Jesu li putnici i posada bili traumatizirani?

Nama je cilj prijevoz ljudi na siguran i učinkovit način, ono što se dogodilo s tom diverzijom je neprihvatljivo. To je sad predmet kojim se bave regulatorni autoriteti, u tijeku je istraga ICAO-a (UN-ove agencije za zračni promet op.a.) i trenutno završavaju to izvješće. Ali, ljudi bi trebali moći putovati bez da let nepotrebno skrene s puta. Mi ćemo nastaviti prevoziti ljude, kako sam rekao, na siguran i učinkovit način, a zračni promet ne bi smio biti politiziran.

Jeste li dobili kakvu službenu ispriku zbog incidenta od Bjelorusije?

Nismo imali nikakvu komunikaciju s njima jer je zrakoplov bio na putu u Litvu, a registriran je u Poljskoj pa su te vlasti sad razmatraju slučaj i vode svoje istrage koje će poslati ICAO-u. Vjerujem da će to izvješće uskoro biti objavljeno.

Spremni i za lokalne linije

Povodom otvaranja baze do 25. srpnja putnici mogu kupiti povoljne karte. Ryanair će iz Zagreba tijekom zimskog reda letenja imati 60 letova tjedno u 24 inozemna odredišta, od kojih je devet novih.

Na konferenciji za novinare Wilson je komentirao i tužbe koje je kompanija podigla diljem Europe zbog sufinanciranja nacionalnih aviokompanija. Kazao je kako nema razloga da porezni obveznici financiraju industriju koja se može sama izboriti za sebe.

Novinari su pitali i bi li Ryanair mogao i htio voziti na linijama između Zagreb i Dubrovnika ili Splita, odnosno po Hrvatskoj, na što je rekao da to sada uz sufinanciranje države radi domaći nacionalni prijevoznik Croatia Airlines, što je nazvao "teško razumljivim", jer su to sve odlične destinacije i oni bi to radili i bez tih potpora i imali potražnju.

Iznio je planove prema kojima će Ryanair idućih par godina broj zrakoplova u floti povećati na više od 600, u što investira 22 milijarde dolara.

Boljoj sezoni i prometu nadaju se i u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb (MZLZ), čiji je član Uprave David Gabelica uz zadovoljstvo što Ryanair sada ima bazu u Zagrebu naglasio i da zagrebačka zračna luka ove godine bilježi bolje rezultate nego lani.

"Već sada u srpnju imamo 50 posto rast prometa u odnosu na lipanj ove godine, no do kraja ove godine ipak će kako očekujemo biti na oko 50 posto iz 2019.”, kazao je Gabelica.

Nove linije iz Zagreba od prosinca

Od prosinca Ryanair uvodi sljedeće linije:

Zagreb – Malaga – Zagreb, od 01. prosinca, dva puta tjedno, srijedom i subotom,

Zagreb – Dublin – Zagreb, od 02. prosinca, tri puta tjedno, utorkom, četvrtkom i nedjeljom,

Zagreb – Paphos – Zagreb, od 03. prosinca, dva puta tjedno, ponedjeljkom i petkom,

Zagreb – Basel – Zagreb, od 03. prosinca, dva puta tjedno, ponedjeljkom i petkom,

Zagreb – Eindhoven – Zagreb, od 03. prosinca, dva puta tjedno, ponedjeljkom i petkom,

Zagreb – Thessaloniki – Zagreb, od 02. prosinca, dva puta tjedno, četvrtkom i nedjeljom,

Zagreb – Malta – Zagreb, od 04. prosinca, dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom,

Zagreb – Napulj – Zagreb, od 17. prosinca, dva puta tjedno, ponedjeljkom i petkom.