Odlazak ministrice Marije Pejčinović Burić na novu visoku funkciju velika je čast za Hrvatsku, ali pada baš u nezgodno vrijeme - svega nekoliko mjeseci prije nego što Hrvatska preuzme predsjedanje Europskom unijom. Ministrica koja je vodila cijeli taj projekt kaže - problema neće biti.

Baš zbog priprema za predsjedanje Unijom i sama se ministrica, kaže, premišljala oko kandidature."To je bilo možda moje najveće pitanje prema samoj sebi. Dakle ako idem na ovo, što to znači i za sebe profesionalno, ali i za Vladu što učiniti, međutim kad smo razgovarali o tome, dakle ova prilika se nudila sada", kaže ministrica.

Priliku je ugrabila, no premijer sada mora tražiti njezina nasljednika ili nasljednicu, a vrijeme do predsjedanja neumoljivo curi.

"Ministar vanjskih poslova trebao bi biti u poslu preko glave. Dakle raditi 20 sati dnevno na toj temi. I s tog stanovišta mislim da to nije dobra stvar", smatra ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić. Pejčinović Burić kaže - njezin odlazak neće ugroziti projekt.

"Nikad ništa ne leži na jednoj osobi. Predsjedanje vodi veliki tim. Već je to toliko ušlo u duboku faza da će to bez problema preuzeti netko drugi".

Sumnji nema ni premijer. "Dakle mi taj posao radimo praktički u flasteru, dakle svaka dva tjedna imamo sastanke našega upravljačkog odbora", napominje Plenković.

Pitanje koje je danas ostalo bez konkretna premijerova odgovora jest tko će ministricu Pejčinović Burić naslijediti, kao i ono, može li ta promjena biti povod i široj rekonstrukciji Vlade. "Otom potom", odgovara premijer.

Mnogo rječitiji kada je rekonstrukcija vlade u pitanju nisu bili ni njegovi ministri. "To morate pitati premijera", kaže ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

"Ja sam bila među prvima koje se propitivalo za neke nametnute teme koje sam eto ja se nadam uspješno i obranila ja se zaista nemam što bojati", napominje Nada Murganić.

Ministar kulture Gari Capelli poručuje: "To prepustite premijeru, to je njegova dužnost i pravo naravno i s tim se potpuno svi slažemo". Koalicijski partneri još čekaju da ih premijer, partnerski izvjesti o svojim namjerama.

"Imat ćemo koalicijski sastanak, tada ćemo dobiti informaciju o tome", poručuje HNS-ov Milorad Batinić. Za oporbu pak dvojbe nema.

"Vlada je izbušena svim mogućim skandalima i to dobar dio ministara i to sigurno ovako daleko ne može ići više tako da ovo je prilika premijeru Plenkoviću da u stvari napravi rekonstrukciju Vlade i makne sve one koji mu u stvari opterećuju Vladu", kaže Joško Klisović.

"Dobro je za Hrvatsku da ima ljude na nekakvim pozicijama. Još je bolje za Hrvatsku da gotovo svi ministri ove Plenkovićeve Vlade odu na nekakve pozicije, pa možda i sam premijer. Mislim da bi to bilo najbolje za Hrvatsku", smatra Nikola Grmoja iz MOST-a. Jedna ministarska fotelja je upražnjena, a hoće li ih biti još doznat će se najkasnije najesen.

