Nakon serije priča kojima smo u Dnevniku Nove TV upozorili da u sinjskom polju zbog ljudskog nemara ugibaju krave, a za koje vlasnik dobiva i poticaje od države, nadležni su konačno sjeli za stol. Do sudske odluke što sa zanemarenim kravama, one će biti privremeno zbrinute, a planira se europskim novcem izgraditi i skloništa za životinje u sličnim situacijama.

Reporter Nove TV Ivan Kaštelan za Dnevnik je istražio kako će se riješiti problem zanemarenih krava.

Zima grize, a neuhranjene krave u Sinjskom polju i dalje su prepuštene same sebi. U potrazi na hranom, životinje sve češće prelaze i prometnu cestu.

Stipe iz Sinja kaže kako ima on gori na selu. "On je odozgar. Imaš polje nema nigdi ništa. Goni gori i ajde ća. Al' ne, on oće ovde".

Institucijama prijave stižu već godinama. No njihov vlasnik, kojem je kroz razne poticaje isplaćeno više od četrdeset tisuća kuna, nebrigu demantira. Iako je dio životinja uginuo.

Slavko Domazet, vlasnik životinja u prosincu 2021. kazao je da nije prekršio ni jedan zakon. "Niti jedan zakon! To sve je tralje g****a od naroda meni napravio"

Na pitanje koliko životinja ima, odgovorio je koliko mu treba.

Da nisu u opasnosti samo krave, već i ljudsko zdravlje, upozoravaju sinjski volonteri.

Danica Ramljak iz Sinja kaže kako sada imamo situaciju da vlasnik koji dobiva poticaje, koji godinama muči i izgladnjuje životinje, zapravo ih poji iz kanalizacijske vode i to onda kasnije prodaje kroz mlijeko, sir, meso, za konzumaciju, što je strašno.

Nakon niza nalaza inspekcije podneseni su optužni prijedlozi. Dok ne dobiju svoj epilog i krave eventualno budu oduzete, bit će privremeno zbrinute. Podrška stiže od nadležnog ministarstva.

"Prije svega u financiranju takve skrbi. Takve životinje potrebno je odvojiti od drugih životinja i evo pričekat ćemo da se pronađe teren i nakon toga se privremeno sukladno zakonu o zaštiti životinja, te životinje zbrinjavaju", pojasnila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Rasplet je to kojim je zadovoljan i prvi čovjek Sinja.

Miro Bulj, gradonačelnik Sinja kaže kako su zaključci pozitivni.

"Bitno je da smo pokrenuli priču skloništa na području regionalne samouprave, jer do sada je Županija samo dizala ruke u zrak, a imala je i ona obvezu imati sklonište od minimalno pedeset životinja", ističe Bulj.

A plan je europskim novcem izgraditi takva skloništa u svim županijama koje za to iskažu interes.

