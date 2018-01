Više o novom Rimčevom hypercaru bit će poznato početkom ožujka, točnije 6. ožujka, kada počinje Međunarodni salon automobila u Ženevi.

Rimac automobili su na svojim su web-stranicama objavili prvi najavni video za svoj novi model.



U šturoj najavi, u kojoj je navedeno tek da se "ne igra po pravilima" - "Why play by the rules, when you can change the game / zašto igrati po pravilima kada možete promijeniti igru - istaknuto je i kako će više biti poznato u ožujku, kada se održava svjetski poznat Međunarodni salon automobila u Ženevi.