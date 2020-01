Ribar Darko Kunac Bigava iz Podgore u mreži je izvukao misteriozni uređaj težak oko 100 kilograma. Čini se da pripada NASA-i, koja ga želi nazad. Tvrdio je da ga neće vratiti dok mu ne isplate štetu, a s Amerikancima se danas našao...

"Došao sam do broda USNS Bruce Heezen, koji se i dalje nalazi u akvatoriju Mljeta, nakon obećanja da će mi platiti štetu. Primopredaju smo napravili tako da sam uređaj bacio u more, a oni su došli gumenjakom. Zakačili su ga i odvukli na brod. Potpisali smo izjavu da su mi platili štetu, a ja njima vratio uređaj. Nisu dali da se išta fotografira. Više puta su mi rekli da su oni prijateljski narod i da ne žele nikome nikakvo zlo", rekao je ribar Darko Kunac Bigava za portal Morski.hr.

Epilog je to nevjerojatne priče koja se ovih dana odvijala u dubrovačkim Elafitima.

Ribari su između Mljeta i otočića Svetog Andrije iz mora izvukli neobičan uređaj koji izgleda kao plutača, s lancima i utegom, a opremljen je elektronskom opremom. Nema ni natpisa ni jasnog identiteta o pripadnosti plovilu, institutu ili naciji.

Darko Kunac Bigava iz Podgore rekao je za Morski.hr da cijelu zimu na tom mjestu love, ali da nikad takvo nešto nisu uhvatili. Kazao je i da se na njemu sve sjaji, što znači da uređaj nije dugo bio u moru.

Kutija nema oznaka, narančaste je boje, oko 130 centimetara promjera i teška oko 100 kilograma.

"Manji uteg promjera je 40 × 40 cm, da ga ni nas trojica ne možemo pomaknuti. Čini mi se da je neki uređaj za mjerenje s utegom", pojasnio je Kunac i dodao da želi znati tko je to tamo ostavio kako bi znao kome uspostaviti račun za naknadu štete.

Morski.hr. nagađao je da je uređaj ispustio višenamjenski vojni istraživački američki brod koji je nedavno bio na redovitom remontu u brodogradilištu Viktor Lenac, koji je, kako se vidi na AIS-u, ostavio vrlo neobičnu putovanju kretanja.

Putanja američkog vojnog broda odgovara lokaciji pronađenog uređaja. Da je riječ o nekakvom mjernom instrumentu, potvrdio je za portal i stručnjak, bivši djelatnik HRM-a. Portal je poslao upite i nazvao MORH, MUP te PU dubrovačko-neretvansku, ali i američku ambasadu. Još nisu dobili odgovore, ali im je ribar potvrdio da su ga u četvrtak radiovezom kontaktirali preko VHF kanala 16 s američkog vojnog broda. Uređaj su tražili natrag.

"Zvali su me preko VHF-a. S njima je Hrvatska obalna straža. Traže da im ga vratim, ali ja ga ne dam dok se šteta ne isplati", rekao je Kunac i dodao da ga je zvao i lučki kapetan tražeći da vrati uređaj. No on nije htio pristati ni na kakva obećanja. Htio je isplatu odmah jer šteta nije mala.

"Na kraju su mi rekli da zapovjednik ima dolare na brodu, pa sam im odgovorio da moram izračunati koliko je to dolara", rekao je Kunac.

Morski.hr. objavio je da su u međuvremenu dobili dokument koji potvrđuje da je uređaj u Hrvatsku stigao u studenom, s adrese Stennis Space Centar, odnosno američkog svemirskog centra NASA-e. Pišu i da su Amerikanci, ali i Ministarstvo obrane upoznati s razlogom zbog kojeg je uređaj tamo, ali da o tome ne mogu u medijima.

I prilikom primopredaje, tvrdi Kunac, s američkog broda rekli su mu kako ne žele da se radi fama od slučaja.

"Najprije su zahtijevali da im se vrati uređaj, ali sam im onda rekao da sam ja hrvatski građanin, a ne pirat iz Somalije, da sa mnom tako ne mogu razgovarati. Tada su mi rekli da sam tvrd pregovarač, pa su pristali odraditi primopredaju na ovakav, pošten način. Pitali su me i kako ja znam da se uređaj može aktivirati, pošto sam vidio sonde na njemu. Onda sam im na to odgovorio da danas svi imaju internet i YouTube", ispričao je ribar za Morski.hr, koji još čeka službene odgovore o kakvom se točno uređaju radi.