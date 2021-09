Nepravomoćno presuđenom pripadniku srpskih paravojnih postrojbi za ratni zločin ubojstva civila Hrvatska mora isplatiti oko 5.000 eura odštete i sudskih troškova, odlučio je Europski sud za ljudska prava (ELJSP).

Kazneni postupak koji traje 11 godina predstavlja povredu okrivljenikova prava na suđenje u razumnom roku, piše Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP).



Vrhovni sud je dvaput ukidao prvostupanjske presude. Vidaku se prvo sudilo u odsutnosti, a onda je izručen iz Turske prije 11 godina što je dijelom pridonijelo i kašnjenjima u predmetu.

"Pogledavši sve što su radila hrvatska tijela, ESLJP je utvrdio da je od 2010. do 2019. Vrhovni sud dvaput ukinuo prvostupanjske presude što je dovelo do kašnjenja od tri godine pa da je onda prvostupanjskom sudu što je u stvari Županijski sud u Zagrebu bilo potrebno više od sedam mjeseci da bi proslijedio upit i dokumentaciju, a onda je Ministarstvu pravosuđa trebalo tri godine da taj upit proslijedi nadležnim sudskim tijelima'', objasnila je Štefica Stažnik, zastupnica Republike Hrvatske pred ESLJP-om.

