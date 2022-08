Raspliću se detalji plinske hobotnice - izvlačenja novca iz nacionalne naftne kompanije koju istražuje USKOK. Na računima petero uhićenih - zbog sumnji u pranje novca i zlouporabe u trgovini prirodnim plinom, kako je još jučer objavio Dnevnik Nove TV - blokirano je oko 800 milijuna kuna. Prema USKOK-ovu priopćenju, o do sada utvrđenom, u ovoj najnovijoj priči o korupciji i pljački državnog novca - Ina je oštećena za više od milijardu kuna.

Uhićena uigrana ekipa dovedena je na zagrebački županijski sud. Josip Šurjak, na pitanje osjeća li se krivim nije odgovorio.

Damir Škugor nije imao komentar, kao ni odvjetnik Gorana Husića. Komentar je imao, otac prvoosumnjičenog, Dane Škugor. S pola milijarde kuna na računu, novinarima je poručio da su lešinari.

USKOK je za sve tražio određivanje istražnog zatvora, a ostaju li u pritvoru odlučit će sudac istrage.

Ranije danas, ispitan je direktor sektora trgovinu prirodnim plinom u Ini, Damir Škugor. Istražitelji smatraju da je on bio glavni mozak ove operacije i osmislio ovu korupcijsku aferu. Novac su pokušali oprati na razne načine.

"Taj koji je otišao u nekretnine je najmanji problem jer je tu, vidljiv je i pod kontrolom, ali ovaj dio koji je išao u fondove će biti interesantno vidjeti. Taj iznos od 500 milijuna kuna, pretpostavljeno je zarada od tog cijelog biznisa, a koliko je ukupan bio iznos štete i na koji način je i uz čiju suglasnost ili prešutno odobravanje to odrađeno, to će istraga pokazati“, rekao je sudski vještak za financije Davor Banović.

Upravo taj iznos na umirovljenikovu bankovnom računu alarmirao je Poreznu upravu i druga nadležna tijela da pokrenu istragu koja je trajala gotovo dvije godine - od lipnja 2020.

Ova uhićenja otvorila su neka duboko problematična pitanja. Kako nitko u Nadzornom Odboru i Upravi Ine nije primijetio i kako je uopće moglo doći do ugovora koji je oštetio tvrtku za više od milijardu kuna? Iako je ovo jedna od najvećih akcija USKOK-a, iz Ine danas nema odgovora.

"Nemoguće da se takva malverzacija dogodi da to ne bi primjetila niti uprava, niti interna nadzorna tijela i kontrola, niti eksterna revizija, niti devizna kontrola Hrvatske narodne banke. Prema tome tu je jako, jako puno propusta napravljeno", dodaje Banović.

"To nije moguće. Ovo je pokazatelj da te paralelne organizacijske strukture koje trebaju nadzirati kompaniju zapravo ne rade na efikasan način“, smatra Ljubo Juričić.

Nadzorni odbor Ine ima devet članova, od čega Vladi RH pripadaju tri mjesta, a hrvatska strana predlaže i predsjednika. Pet mjesta pripada mađarskom MOL-u, a jedno predstavniku radnika.

Damira Mikuljana koji je i predsjednik Odbora, predložila je Vlada u prosincu prošle godine.

"Politika je odgovorna za to kakve ljude postavlja unutra. Ti ljudi su onda u NO i Upravi odgovorni kako oni dalje postavljaju kadrove. To je čitav sustav kojem Hrvatska očito još nije dorasla kako bi mogla efikasno i s velikom sigurnošću vodit ovakve kompanije", dodaje Jurčić.

Neke odgovore morat će dati i HERA koja je tek osnovanoj tvrtki za trgovinu plinom OMS UPRAVLJANJE dala odobrenje - danas nisu bili raspoloženi za izjave. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, ministar Filipović očekuje od Uprave Ine da mu podastre ima li još, i koliko sličnih ugovora s drugim tvrtkama. A na sastanku koji je s Upravom Ine zakazao za sutra, bit će i mađarski članovi uprave. Iz MOL-a još nisu odgovorili na upite Dnevnika Nove TV.

"USKOK će sigurno širiti istragu"

Slučaj prati i Domagoj Mikić koji je javio kako se još ne zna je li uhićenima određen istražni zatvor. Ročište još traje. Dotle isplivavaju brojni apsurdi.

"Inin direktor tvrdi kako nije učinio ništa krivo, samo je slijedio politiku upravljanja Ine. Vidjeli smo, dosta smireno je stigao šef odvjetničke komore na sud, nešto manje smiren bio je njegov otac, 75-godišnjak preko čijih računa su su se izvlačili milijuni", izvijestio je Mikić.

Za sutra je najavljen sastanak uprave Ine s resornim ministrom Davorom FIlipovićem.

"Vjerujem kako ministar ima tešku zadaću, za ovaj vikend mora sastaviti set poprilično neugodnih pitanja za upravu Ine. Jedno od važnijih je kako je moguće da ti netko u godinu dana ukrade više od milijardu kuna, a da ti to ne shvatiš...Treba istaknuti i to da je direktor Škugor bio u četvrtoj razini odlučivanja, morao je imati neke nadređene. Pravo je pitanje što su oni radili, što je radila unutarnja kontrola, ali i interna revizija", dodaje Mikić.

"Kako doznajem, ugovor s tvrtkom OMS sklopljen je u listopadu 2021. Tada je na čelu NO Ine bio Damir Vanđelić, a resorni ministar Tomislav Ćorić. Doznajem i da će ministar Filipović od uprave Ine tražiti da se revidiraju svi ugovori sa sličnim tvrtaka kako bi se utvrdilo je li tamo bilo nekih nepravilnosti. U srijedu bi se trebala dogoditi izvanredna sjednica NO Ine. USKOK će sigurno, barem u nekoliko krakova proširiti istragu. Vidjet ćemo gdje će njih svi prikupljeni tragovi odvesti", zaključuje Mikić.

