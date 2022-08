Odvjetnik uhićene Marije Ratkić, predsjednice uprave Plinare istočne Slavonije, tvrdi da njegova klijentica nije sudjelovala u navodnoj zločinačkoj organizaciji radi pribavljanja imovinske koristi.

Petar Pavković, odvjetnik uhićene Marije Ratkić, predsjednice uprave Plinare istočne Slavonije, rekao je kako njegova branjenica nije priznala krivnju.

"Nije točno da je Marija Ratkić priznala za što se tereti, to je netočno. Terete je da je pomogla glavnim sudionicima, a ja postavljam pitanje – ako nekome pomažete, valjda biste morali znati da to želite i da pristajete na to. Marija Ratkić je poznavala i poznaje samo jednu od tih osoba, a to je osoba iz Ine, Damir Škugor. Netočno je da bi ona sudjelovala u ovoj navodnoj zločinačkoj organizaciji radi pribavljanja imovinske koristi", rekao je za N1 Pavković.

Također je rekao: "Pri ispitivanju je iznosila sve podatke o svojoj imovini, primanjima i uputila je na relevantne isprave. Nikakvu imovinsku korist iz ovoga nije pribavljala."

Naglasio je da ga je Ratkić po kupljenoj cijeni dalje distribuirala.

Je li bila svjesna počinjenja kaznenog djela?

"Ratkić ne sudjeluje u kaznenom djelu. Iz njenog se iskaza izvlači zaključak i ove činjenice su provjerljive. Ništa od ovoga ne pripada imovinskoj koristi, ništa nije priskrbila", rekao je njezin odvjetnik.

Na upit je li to što je prodavala plin od Ine bila izravna naredba, odvjetnik je rekao da nema informaciju da bi joj netko diktirao kako će poslovati.

Podatak da je Škugor utjecao ne mogu potvrditi. Ona je imala primarni interes da opskrbljuje dosadašnje korisnike i nikakav drugi, ovisila je o Ini", naglasio je.

"Mi smo izradili izjavu kojom ona s 28. 8. podnosi ostavku na mjesto direktorice Plinare. To smo predali istražnom sucu i ja sam očekivao da će sutkinja prihvatiti to i da će biti puštena odmah na slobodu. Tko bi razuman, i da je puštena, na njenom mjestu, da se vrati sada, obavljao dužnost direktora. Taj akt smo mi jučer uputili i na županiju i poduzeli smo sve mjere da ju razriješe dužnosti, pa ćemo, kad dobijemo, podnijeti prijedlog da je se pusti iz istražnog zatvora", rekao je.

Na upit je li njegova klijentica bila svjesna počinjenja kaznenog djela naglasio je da ona nije sudjelovala u tom zločinačkom udruženju.

Na pitanje je li članica HDZ-a odvjetnik je rekao: "Ja imam tu informaciju, ali o tome s njom nisam razgovarao. Mene nije zanimala njena stranačka opredijeljenost."