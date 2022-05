Ne nazire se kraj zavrzlama u slučaju trudnice Mirele Čavajde. Ministar zdravstva Vili Beroš ranije je poručio kako je u tijeku nadzor Zdravstvene inspekcije nad zakonitošću postupanja u KB "Sveti Duh" te u drugim zdravstvenim ustanovama.

Susjedna Slovenija odobrila je prekid trudnoće u slučaju trudnice Mirele Čavadje, no njezina odvjetnica Vanja Jurić rekla je kako će pričekati odluku Komisije zagrebačkog KBC-a.

Cijeli slučaj prati reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"Odluke hrvatskih liječnika još nema. No, ona se mora donijeti najkasnije do subote. Što dalje? To će ovisiti o raspletu cijele priče, odnosno o tome kakva će biti odluka. Ukoliko odluka bude negativna, kaže odvjetnica, gospođa Čavajda će ići u Sloveniju. Z tom slučaju je izgledan i sudski epilog priče", izvijestila je reporterka Sanja Vištica.

Drugi dio priče su inspekcijski nadzori koje je zatražilo Ministarstvo zdravstva.

"Kako doznajem, inspekcija fizički još nije bila u Merkuru i u Vinogradskoj. Oni su poslali očitovanja i mišljenja, što je od njih ranije zatraženo. Inspekcija je u ponedjeljak i utorak bila na Svetom Duhu gdje su obavili razgovor sa svim djelatnicima. Uzeli su dokumentaciju i napravili zapisnik", izvijestila je reporterka Sanja Vištica.

Mireli Čavajdi u KBC-u Zagreb napravljena magnetska rezonanca. Odvjetnica Jurić: "Spremni smo na sve"

Za četvrtak najavljeni prosvjedi diljem Hrvatske: "Za dostupan, legalan i siguran prekid trudnoće u Hrvatskoj"

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, očekuje se da bi sutra do kraja dana mogao biti gotov Sveti Duh, a zatim i ostale ustanove.

"Za očekivati je da nam se zaključci objave kada se završe inspekcijski nadzori u sve četiri bolnice. Ostaje da se obave još u tri bolnice. Za očekivati je isto tako da ćemo rezultate znati krajem ovoga tjedna ili najkasnije do početka idućeg tjedna", izvijestila je Vištica.

Magnetska rezonanca trudnice Mirele Čavajde već je odrađena. No, u popodnevnim satima, Čavajda je obavila još jedan isti pregled u KBC-u Zagreb. Postavlja se pitanje - zašto?

"Da, već je napravljena magnetska rezonanca. Kako doznajem, drugostupanjska komisija ponovno je zatražila to kako bi se vidjelo ima li kakvih promjena ili progresije kako bi se prikupile nove informacije koje bi mogle pomoći u donošenju odluke", kazala je reporterka Sanja Vištica.

Ista je pretraga vrlo bitna, javlja Vištica, i puno preciznija od ultrazvuka. Odvjetnica Mirele Čavajde, Vanja Jurić, za Dnevnik Nove TV je kazala kako je novi nalaz stigao.

"Rekla mi je kako je zabilježen rast tvorbe i razvoj hidrocefalusa", javila je reporterka Vištica.

"Rekla mi je kako je zabilježen rast tvorbe i razvoj hidrocefalusa", javila je reporterka Vištica.



