Požar kod Skradina širi se prema Nacionalnom parku Krka: "Vatrogasci zbog jednog posebno dežuraju"

Deseci vatrogasaca u noći s utorka na srijedu su na terenu zbog požara koji su tijekom utorka uzeli maha – jedan na skradinskom, drugi na zadarskom području.

"Kad smo autocestom stigli na izlaz Skradin vidjeli smo jedan poprilično velik požar u brdima i pomislili smo da je opet došlo do razbuktavanja. Dobra je vijest da je prometnica koja spaja Skradin i Plastovo nakon cijelog dana puštena u promet", rekao je reporter Ivan Kaštelan tijekom javljanja uživo u Večernje vijesti Dnevnika Nove TV.

Vatra je zahvatila veliko područje zbog čega će vatrogasci cijelu noć biti na terenu.

"Kuće u ovom trenutku nisu ugrožene i više od stotinu njih je okružilo požar kako bi bili sigurni da do jutra neće doći do širenja. To je svježa krv koja bi trebala osigurati da će do jutra sve proći u redu", pojasnio je Kaštelan te istaknuo koja je trenutačno najveća opasnost.

"Požar se širi na istok, prema Nacionalnom parku Krka. Vatrogasci su nam rekli da upravo na tom području posebno dežuraju i da štite ono na što je ponosna cijela Hrvatska", rekao je.

I požar u Zemuniku Donjem je pod kontrolom.

"Tamo dežura 60 vatrogasaca i bit će tamo cijeli noć da se požar ne bi razbuktao", napomenuo je reporter.

Tijekom dana nije bilo potrebe za evakuacijom.

"Bilo je neizvjesno što će se događati. Pripremljena je škola u Skradinu, ali samo je troje ljudi došlo. Ostali su otišli kod rodbine ili su se na neki drugi način zaštitili od požara. Jedinica lokalne samouprave mora pripremiti mjesto gdje se ljudi moraju zbrinuti i to je i ovog puta napravljeno", rekao je Kaštelan.

"Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković dao je naputak ljudima iz ovog kraja da nešto manje spavaju, da brinu što se događa oko njihovih kuća i da jave vatrogascima da bi mogli izaći na teren i na brzinu mogli doći i ugasiti svaki požar koji se pojavi", podsjetio je.

