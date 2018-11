U avionu s Ivicom Todorićem za Zagreb je letio i reporter Dnevnika Nove TV Šime Vičević. Kako je let izgledao ispričao je Josipi Krajinović.

Šime Vičević ispričao je kako je bio zabranjen bilo koji oblik komunikacije s Ivicom Todorićem tijekom leta za Zagreb. ''Moram priznati da sam puno puta letio u životu, ali ovo je definitivno bio najdramatičniji i najnapetiji let. On je puno prije nas ušao u sam zrakoplov. Sjedio je u zadnjem redu. Ja sam mu sjedio dosta blizu, svega tri reda ispred njega. Ljudi koji su bili u njegovoj pratnji, jesu li to civilni policajci, jesu li ti ljudi iz osiguranja, ja to ne znam u ovom trenutku. Međutim, oni su priječili bilo kakav oblik i komunikacije, ali i fotografiranja i snimanja'', kazao je Vičević.

''On je zapravo cijelo vrijeme u zrakoplovu imao pognutu glavu. Bio je zadubljen u novine. Nikamo nije gledao, ali zapravo, kad smo ga ranije susreli, to je bilo negdje oko 16 sati, samo je kratko prolaznicima dobacio kada su ga pitali kako se osjeća, rekao je da je dobro i da je spreman na sve'', dodaje Vičević.

Prije ulaska u avion novinari od Todorića nisu mogli dobiti nikakvu izjavu. ''On je došao puno prije. Čini mi se da je to bilo sve organizirano. Naš let je jako puno kasnio. Umjesto u 17:50 po našem vremenu, mi smo krenuli gotovo sat vremena kasnije. Tako da uopće nije bilo nikakve mogućnosti komunikacije'', kaže Šime Vičević.

Šime Vičević je u zagrebačku zračnu luku sletio s Todorićem oko 21 sat. Ivica Todorić je s aerodroma sa sporednog stubišta odveden kombijem u istražni zatvor u Remetincu. Njega u četvrtak očekuje ispitivanje u tužiteljstvu, a očekuje se i da će sud odlučivati o njegovoj žalbi na određivanje istražnog zatvora.