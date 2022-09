U Strasbourgu će se uskoro dovršavati postupak ulaska Hrvatske u schengenski prostor. Reporter Dnevnik Nove TV Vibor Vlainić razgovarao je s prvim čovjekom parlamentarnog odbora zaduženog za taj dogovor.

Odgovarajući na pitanje je li put Hrvatske u Schengen čist, Juan Fernando Lopez Aguilar, predsjednik Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove kazao je da jest i da se svi nadaju kako će Hrvatska uskoro ući u Schengen.

"Što prije, to bolje“, kazao je. "To je volja koju je vrlo jasno izrazio Europski parlament, pogotovo odbor zadužen za to, a to je odbor kojim predsjedam." Taj odbor trenutačno ocjenjuje u procesu konzultacija konačnu odluku Vijeća da hrvatskoj dopusti pristup Schengenu.

Ističući želju za tim da hrvatski građani potpuno uživaju u slobodi kretanja u prostoru Schengena, poručio je da su se u Odboru žestoko borili u prvom redu za punopravni Schengen kako bi se nadvladali svi nedostaci koji su pretrpljeni tijekom pandemije.

"Borili smo se žestoko i da dovršimo Schengen sa svim zemljama članicama Europske unije“, kazao je dodavši da zato svi žele dobrodošlicu Hrvatskoj i hrvatskim građanima kako bi potpuno uživali u slobodi kretanja i boravka u prostoru Schengena.

Hrvatska dogodine u Schengenu

"Mogu sa zadovoljstvom reći da postoji jasna proeuropske većina koja želi Hrvatsku primiti u Schengen što prije to bolje". Dodao je da se zato osigurao takozvani ubrzani hod za postupak konzultacija te da su se uspostavili kratki rokovi.

"Odluka je dodijeljena, a glasovanje će se održati u listopadu u Odboru kojim predsjedam, a na plenarnoj sjednici moglo bi se izglasati u studenome“, rekao je zaključivši da će Hrvatska sljedeće godine ući Schengen.

