Nuklearna elektrana Krško daje nam jeftinu struju, ali i stvara radioaktivni otpad. Reporter Nove TV Marko Biočina ušao je u skladište gdje će potrošeno gorivo iz elektrane biti čuvano idućih stotinu godina.

NEK je vitalna 52-godišnjakinja koja ove godine slavi pola stoljeća radnog staža. A za poklon je dobila - odgodu mirovine za još dvadeset godina. No, kako bi mogla raditi do 2043., morala se podvrgnuti nekim zahvatima. I to ne kozmetičke prirode.

"Suho skladište koje smo upravo spremni pustiti u pogon je izgrađeno kako bismo osigurali produljeni životni vijek nuklearne elektrane Krško i kako bismo na siguran način skladištili istrošeno nuklearno gorivo", rekao je Saša Medaković, član Uprave NEK-a.

Nuklearno gorivo ustvari su metalne šipke ispunjene obogaćenim uranom, čiju toplinu elektrana pretvara u struju. Kad se energija iz njih potroši, otprilike svake tri godine, zamjenjuje se novima. Stare su i dalje radioaktivne, a dosad su se skladištile u specijalnom bazenu. Novo sto milijuna eura vrijedno suho skladište je veće i sigurnije.



Glavna kvaliteta ovog novog skladišta jest da je ono pasivno. To znači da za potrebe hlađenja potrošenog nuklearnog goriva nije potrebna nikakva vanjska energija, što ujedno znači da ne može doći do katastrofe kada bi došlo do prekida napajanja te vanjske energije.

Scenarij Fukušime tako je izbjegnut, a skladište bi trebalo biti otporno na poplave, potrese, tornado, čak i pad komercijalnog zrakoplova. I to narednih sto godina. Što nakon toga?

"Nakon sto godina ili prije od toga Republika Hrvatska i Republika Slovenija planiraju po programu zbrinjavanja istrošenog nuklearnog goriva planiraju izgraditi duboko geološko odlagalište za gorivo", rekao je Saša Medaković, član Uprave NEK-a.

Na potrošeno gorivo otpada 99.99 posto radioaktivnosti koju elektrana proizvodi. Ostatak je nisko i srednje radioaktivni otpad.

U relativno maloj zgradi nalazi se sav otpad koji je nuklearna elektrana Krško napravila tijekom svog rada, dakle u proteklih četrdeset godina. Polovicu tog otpada Hrvatska mora zbrinuti do 2025. godine.

Taj otpad trebao bi biti zbrinut na Trgovskoj gori, no otpor prema gradnji tog skladišta i općenito nuklearnoj energiji u Hrvatskoj je sve jači. Pa se često postavlja pitanje trebaju li nam uopće ovakve elektrane?

Količina energije sadržana u dva komadića urana dovoljan je da bismo svoju kuću grijali ili svoj auto vozili punih godinu dana, a pritom košta tek tridesetak eura. Dok čovječanstvo ne otkrije neki jeftiniji i pouzdaniji vid energije nuklearna elektrana Krško itekako će nam trebati.

