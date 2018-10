Neslužbene informacije koje su sinoć objavili pojedini mediji, a prema kojima nije prikupljen dovoljan broj potpisa za održavanje referenduma o izmjeni izbornog zakona i Istanbulskoj konvenciji, danas su bili top-tema na saborskim hodnicima.

Zastupnik HRAST-a Hrvoje Zekanović osvrnuo se na informacije kako nije prikupljen dovoljan broj potpisa jer su mnogi od njih krivotvoreni.

"Ljudi koji su radili na prikupljanju potpisu časni su i to su radili su skladu sa zakonom. Kuščević je rekao da je sve pod strogim nadzorom i da je procedura sigurna, a sada je rekao da treba vidjeti što radi APIS. Mislim da to dovoljno govori", kazao je Zekanović.

"Ako padne Istanbulska, pada i Plenković"

Na pitanje bi li podržavao referendum ako se utvrdi da su potpisi krivotvoreni, Zekanović poručuje:

"Je li možda došao Kuščević pa potpisao svog mrtvog rođaka, ja to ne znam. On će pokušati s osporavanjem legitimne volje građana. Ako padne Istanbulska konvencija, pada i Plenković, a Kuščević to zna. Procedura nije završena i Kuščević se očito nije dogovorio s Plenovićem", kazao je Zekanović.

Informacije o nedovoljnom broju potpisa komentirao je i Nikola Grmoja, koji je zbog toga jučer okupirao saborsku govornicu.

"Ja sam odnio pobjedu na predsjedavajućim. Mogao je pozvati stražu, ali ja ne bih sebi kao jednom profesoru dopustio da me se izbaci. Narod će reagirati, neće biti sretni što je Ministarstvo odbacilo referendum, ja mislim da bi moglo biti prosvjeda", kazao je Grmoja.

Kuščević: "Kontrola još traje"

SDP-ov Gordan Maras pozvao je ministra uprave Lovru Kuščevića da što prije kaže koliko je skupljeno potpisa.

"On to mora reći, a ne da se to kiseli tjedan dana. Ne podržavam referendumska pitanja, ali građani imaju pravo znati koliko je potpisa prikupljeno i hoće li biti referenduma ili ne", kazao je Maras.

Sam ministar uprave Lovro Kuščević uoči današnje sjednice Vlade poručio je da procedura provjere potpisa još traje.

"Kontrola prikupljenih potpisa još uvijek se vrši, ja očekujem da će otprilike sredinom idućeg tjedna dovršiti svoj posao i dostaviti službeno izvješće. Tada ću moći komentirati sve", rekao je ministar Kuščević.