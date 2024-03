Vladine mjere pomoći - predizborni trik ili? "To je super, za otići na jednu kavu"

Umirovljenici zadovoljni zbog jednokratne pomoći, ali ne i oduševljeni. Gospodin Matija od Vlade će dobiti 80 eura.

"Pozdravljam i inače jer je to mizerija koju imam, a ja sa visokom stručnom spremom imam 530 eura po novome mirovinu, šta ću dalje da vam govorim", kaže Matija, umirovljenik iz Zagreba.



"Znate da su umirovljenici ugroženi, ima zaista minimalnih mirovina i evo svaki euro će im dobro doći", kaže Blaženka.

Josip iz Zagreba ima 680 eura, a za 60 eura pomoći kaže - za otići na jednu kavu.

"Vlada nam kao daje, a prije su to sve uzeli i sad dijele", poručuje.

Za sindikat umirovljenika ovakve su mjere - stihija.



"Mi moramo reći da smo protiv nesustavnog davanja pomoći umirovljenicima, s obzirom da želimo da se zakonski odredi jedna vrsta 13 godišnje naknade, a ne da vlada po vlastitom nahođenju i kad se sjeti isplaćuje dodatke", kaže glavni tajnik Sindikata umirovljenika Igor Knežević.

Gotovo dvije trećine mjesečne košarice odlazi na hranu i režije. U nezavisnom sindikatu zato pozdravljaju daljnje zamrzavanje cijena.

"Dok se jedne strane već ne možemo kontrolirati što se događa na području hrane, a cijene ovdje itekako rastu, s druge strane je dobro da je cijena struje, cijena plina, energenata u cjelini da je stabilno. Jednako tako da i najsiromašniji dobivaju potporu za pokrivanje cijena", kaže sindikalist Krešimir Sever.

Ima i zadovoljnih

Djelomično su zadovoljni u udruzi poslodavaca. Oni teže izjednačavanju cijene struje za kućanstva i poduzetništvo.



"Jer je to način na koji moguće osnažiti gospodarstvo To je način na koji je moguće smanjiti inflatorne pritiske", kaže Irena Weber, glavna direktorica HUP-a.



Oko daljnjeg zamrzavanja cijena energije - oporbena desnica otvoreno kritična, ljevica nešto manje.



"A što se tiče potpora umirovljenicima koje su malo podebljane u odnosu do sada to malo miriše na predizbornu priču", smatra SDP-ov Branko Grčić.



"Jasno je svima da je riječ o prediznornom potezu i da se nalazimo u situaciji gdje HDZ koji je predvodio ekonomske politike ove zemlje doveo zemlju da je po inflaciji vodeća zemlja EU", smatra Marija Selak Raspudić iz Mosta.

Priopćenjem su se oglasili cestovni prijevoznici. Zadovoljni su paketom mjera, a u idućih će 6 mjeseci po litri dizela dobivati 16 euro centi potpore.

