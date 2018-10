''Situacija u kojoj je netko spreman napraviti materijal kojim bi se diskreditirao predsjednik Vlade, zamislite što se onda vama može dogoditi", komentirao je aferu SMS predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić.

"Konstruiranje, lažiranje i priprema materijala koji mogu imati za cilj poremetiti sustav državne sigurnosti jesu ugrožavanje nacionalne sigurnosti. Odbor još nije zaprimio pisana izvješća od sigurnosnog sustava i DORH-a'', izvijestio je Ranko Ostojić. Dodao je da građani moraju biti zabrinuti.

''Ako se ovakav modus operandi vodi među ljudima koji su formalno na mjestima zaduženima za nacionalnu sigurnost, rade s ljudima koji su spremni lažirati SMS-ove do te mjere da i funkcija predsjednika Vlade bude ugrožena, onda je to zaista opasno. Ako se to radi među ljudima unutar jedne stranke, onda možete misliti što su spremni drugima napraviti", zaključio je Ostojić.

Dodao je da to nije novost jer je Hrvatska imala crna vremena 90-ih, kad su tajne službe bile korištene za postizanje političkih ciljeva. ''Bio sam duboko uvjeren da smo se odmaknuli od toga, ali treba biti zabrinut", dodao je. Kaže da će inzistirati da se stvar riješi do kraja.

"Ovo je stvar koja ne može proći tek tako'', zaključio je predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost, koji upozorava da je problem što su sudionici iznutra. Kaže da ne zna što Predsjednica čeka sa sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. ''Ima dovoljno materijala da se radi o ugrozi nacionalne sigurnosti, to Predsjednica dobro zna'', rekao je Ostojić, koji kaže da se ne može očekivati od DORH-a, iz kojeg nestane spis, da će biti objektivan.

''Pakira se kilogramom kokaina, a ne smiješnim SMS-ovima''

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak rekao je da mu je smiješno da netko lažiranim SMS-ovima pokušava srušiti premijera. ''Sliči mi to na džejmsbondovske priče iz sredine prošlog stoljeća. Ako ga nisu uspjeli srušiti odnosno kompromitirati na pljački od 500 milijuna kuna u Agrokoru, ne znam kako bi ga mogli ugroziti lažni SMS-ovi, pa i da su pravi'', rekao je Beljak.

''Ako nekome želite pakirati, onda ćete mu napakirati kilogram kokaina u autu, tako rade pravi špijuni, a ne lažnim SMS-ovima koji su smiješni i djeci. Ti koji tako pakiraju totalni su amateri, koji nisu zaslužili raditi ni kao portiri u tajnim službama, a ne kao tajni agenti'', zaključio je Beljak.



''Dok ljudi gledaju kako će preživjeti, oni koji upravljaju državom zabavljaju se SMS pričicama'', komentirao je čelnik Mosta Božo Petrov. Kaže da je to ozbiljna afera jer se koriste institucije da bi se obračunavali međusobno u HDZ-u. ''To govori koliko su nam porozne institucije. Cijela je država na autopilotu, a za građane se nitko ne brine'', poručio je Petrov.