Vlada je odbila podržati plan restrukturiranja Uljanika. Ministri su, redom, podržali ovakvu odluku.

"Vlada predloženo restrukturiranje Uljanik grupe ne može podržati jer bi ono značilo veliku financijsku izloženost države i ostaje otvorena za traženje dodatnih rješenja za brodogradiliša u Puli i Rijeci, rekao je u četvrtak na Vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.

Ministar gospodarstva Darko Horvat rekao je kako je Vlada rekla dosta dosadašnjem načinu financiranja.

"Metodologiji bezuvjetnog financiranja jedne gospodarske grane reklo se dosta. Pojavi li se neki novi modeli ili pojavi li se potencijalno strateško partnerstvo nakon povrata svih državnih jamstava i skidanja iz tereta državnog proračuna obveza, koje su u ovom trenutku na teret državi, mi ćemo sa svima koji budu zainteresirani opet sjesti za stol i opet razgovarati", poručio je Horvat.

Ministar financija Zdravko Marić rekao je kako je Vlada orijentirana prema zaštiti poreznih obveznika."Rekli smo nebrojeno puta da nije brodogradnja jedina industrijska grana. Ona proteklih godina čak bilježi značajna smanjenja u smislu važnosti i vrijednosti", istaknuo je Marić.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić smatra kako je Vlada danas postupila odgovorno. "U ovom trenutku ne vidimo potencijalnog drugog ponuđača, danas smo donijeli odluku koja je plod višemjesečnog razmišljanja i analiza", rekao je.



Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak razmišlja o tome što bi njezino ministarstvo s tolikom količinom novca.

"Razmišljam što bi mi u sustavu obrazovanja mogli napraviti s tri milijarde kuna. To bi bile tri nove škole po županiji, to bi bili besplatni udžbenici za sve osnovne i srednje škole 10 do 15 godina", rekla je.

Ministar rada Marko Pavić istaknuo je da ako ako dođe do stečaja da postoje određeni zaštitni mehanizmi za radnike. Radnici će, kaže, imati prva tri mjeseca naknadu za nezaposlene, a nakon toga 30 posto od plaće sljedećih 15 mjeseci.

Procjenjuje da će za plaće izdvojiti 85 milijuna kuna. Najavio je da će poslati mobilne timove koji će pomoći radnicima da se upišu na Zavod za zapošljavanje, a pomoći će im i oko pronalaska novog posla.