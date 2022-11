Jedan od najmlađih ministara Plenkovićeve Vlade, koji tek treba srediti resor koji vodi, već sada može imati titulu najvećeg poete i gejmera Banskih dvora. Piletić ima profiliran ukus po pitanju poezije, a zna i tko mu je omiljena publika. Razotkrio ga je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Upitan kakvu bi literaturu predložio nekom, Marin Piletić odgovara da bi to sad bile Krležine Balade Petrice Kerempuha, s obzirom, kako kaže, na to da Krleža baš nije bio poznat kao pjesnik. "Često koristim priliku čitati supruzi koja baš i nije oduševljena, ali me pusti 10 minuta."

Kaže da u posljednje vrijeme čita vrlo rijetko, a kad nešto stigne pročitati, onda su to najčešće različite studije, zakonski i podzakonski tekstovi. "Kad god uhvatim priliku, onda je tu Harry Potter na engleskom", kazao je.

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić čudi se što Piletić nije ministar kulture. "Toliko sam se nudio ministrici Obuljen Koržinek, ali nije me doživljavala", kazao je kroz smijeh.

Kazao je da poziv na ministarsko mjesto nije mogao odbiti. "U situaciji kad ste doživljavali od Plenkovića i svih članova Vlade da nikad nama na lokalnoj razini nisu rekli 'ne', onda vi moralno nemate pravo reći 'ne' kad vas izbornik zove."

Odgovarajući na pitanje kakav je Plenković šef, ministar rada i mirovinskog sustava kazao je da je premijer precizan, svjestan svih izazova s kojima se nosimo i koncentriran.

U HDZ se učlanio sa sedamnaest

Ministar kaže da voli pjevati, ali da misli kako druge ne vole njega slušati dok pjeva, a ističe kako subotom obavezno presluša koncerte Ibrice Jusića.

U HDZ se učlanio s nepunih 18. "To su bili neki emotivni razlozi, obiteljski. Htjeli smo biti aktivni. U tom smo trenutku vidjeli mogućnost da poboljšavamo i realiziramo društvenu scenu za mlade u Novskoj", ističe.

Na konstataciju Hrvoja Krešića kako ne bi rekao da je veliki konzervativac, Piletić odgovara: "Pitanje je što je to uopće danas konzervativizam. Nisam nikad ni rekao da jesam. Vrijednosti koje su me privukle u HDZ su, naravno, domoljublje, lokalpatriotizam i pokušaj da sada kada imamo svoju državu damo svoj obol."

Ivana Kekin otkrila proučava li kao psihijatrica saborske kolege i pjeva li suprugove pjesme

"Zbog njih i rolam": Branko Bačić otkrio koja je najveća riba koju je ulovio i što mu je plan za mirovinu

Homoseksualne brakove i posvajanje djece unutar njih komentira time da je vrijednosni sustav utemeljen na onome što treba djetetu.

"Njemu treba otac i majka. To je biologija. Tu nikakva politička opredijeljenost nije uvjet za kreiranje javnih politika", pojašnjava.

Smatra da bi kao ministar obitelji trebao imati puno više vremena za svoju obitelj. "Nemam vremena koliko bih htio pa vikende, jasno, čuvam za sebe koliko mogu", zaključuje.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.