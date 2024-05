Ministar Anušić odgovorio na Milanovićeve kritike: "Mora biti kooperativan i surađivati sa mnom i premijerom"

"Hrvatski vojnik može biti zadovoljan, ali ne treba na tome stati. I dalje ćemo raditi modernizaciju vojske, opreme, naoružanja, kvaliteti i boljim materijalnim pravima svakog pojedinog vojnika", ocijenio je stanje u Hrvatskoj vojsci.

Ministar ANuić spomenuo je potom novu opremu počevši od Rafalea i Black Hawkava, kao i novim brodovima koji bi krajem godine trebali postati dio ratne moranrice. Što se tiče kopnene vojske, posebno je spomenuo dalekometne projektile.

"Sve je ufazi nabave ili je već nabavljeno. Štose tiče vojnog roka, s tim krećemo od 1. siječnja. Trenutno već imamo određen broj kapaciteta za taj projekt", dodao je.

"Milijarde eura ne moraju biti nešto što ćemo izdvojiti i nekom dati. Te milijarde možemo, kroz našu proizvodnju vratiti nazad kroz naše gospodarstvo i razvijati našu vojnu industriju.



Sigurnost nije nešto što se događa samo od sebe!", naglasio je i nastavio kako je "svijet u takvoj situaciji, nadam se da se neće dogoditi eskalacija sukoba.

Onda ćemo reći zašto nismo trošili da zaštitimo našu vojsku, civile, imovinu, kuće, onda se nećemo pitati koliko je to koštalo i koliko je trebalo koštati", objasnio je Anušić pitanje financiranja vojske.



"Dobronamjerna kritika je dobrodošla, ali predsjednik mora shvatiti da on mora biti korektiv, ne samo u smislu kritike, nego mora biti kooperativan, suradljiv i mora zajedno s nama, sa mnom i premijerom, zajedno raditi. I kreirati bolje Oružane snage!", rekao je na pitanje o tome pogađa li ga kritika predsjednika o velikim troškovima koje iziskuje opremanje vojske.

Upitan o tome da pokuša predvidjeti hoće li predjsednik raditi probleme oko vojnog roka, Anušić je odogovrio kako će predjsednik dobiti analizu.

"Dobit će je svi koji je trebaju dobiti. Htio sam izbjeći je da uvođenje vojnog roka bude politička tema, ali očito da u Hrvatskoj nema te razine političke svijesti i razumijevanja da neke stvari nisu politička tema.



Ako ćemo mi od svega praviti politički problem onda imamo političku nestabilnost! Predjsednik će biti obaviješten i upoznat sa svime kao što i jest.



Na njemu je! Nema dileme, naravno da treba komunicirat jel to dobro, treba li popraviti , ali kad dodđemo do trenutka da to rješavamo, onda budimo kooperativni!"

Ministar je rekao kako predsjedniku neće biti suparnik kao kandidat HDZ-a na izborima.

"Smatram da je rano o tome govoriti, prije stranačkih odluka. Osobno me ta pozicija ne zanima jer se s nje ne može puno toga učiniti, više je protokolarna", pojasnio je o svojim ambicijama tijekom europskih izbora.

