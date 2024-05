Milanović o sastavljanju većine i kandidaturi: "Tresem se u tišini"

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Splita i dodjeli nagrada Grada povodom blagdana sv. Dujma. Nakon toga je dao izjavu za medije. Novinari su ga pitali o sastavljanju većine i predsjedničkim izborima.

Na pitanje hoće li primiti Plenkovića, koji je blizu sastavljanja većine, kaže: "To ne znam, ne mogu komentirati, ne sudjelujem u tome, to je sve na njihovu savjest i procjenu. Što govore prije izbora, što govore sad, to nije moj posao. Nisam više u fazi da to komentiram. Vidjet ćemo", rekao je Milanović o sastavljanju većine.

Nije htio komentirati ni moguće razbijanje jedinstva manjinaca. "Ne znam stvarno, ne mogu komentirati."

O suradnji s premijerom kaže: "Moja suradnja s nekim koji nešto špinči i prijeti? Kakva bi suradnja trebala biti? Ponizna? Dok mi živo srce bije, Turudić? Ne bi išlo. Imam problem sjediti blizu ljudi koji su glasali za Turudića. Turudić je kriminalac", rekao je.

Komentirao je Plenkovića i njegovo prvo mjesto na listi za EU izbore: "Uvijek mora imati neki backup, izlaz."

"Izbori su iza nas, život ide dalje", poručio je ponovo komentirajući sastavljanje većine.

Na pitanje hoće li se kandidirati na predsjedničkim izborima, kaže:

"Čekam što će Plenković napraviti. Tresem se u tišini. Vojna tajna."

Komentirao je borbene avione i opremljenost Hrvatske vojske.

Što se tiče toga ima li dovoljno novca za vojsku nakon nabave francuskih zrakoplova Rafale, Milanović kaže kako imamo 1000 milja obale i da je stanje flote "dosta jadno".

"Brodovi koji su naručeni dok sam ja bio premijer trebali su biti gotovi davno. Trebalo je ploviti pet obalnih ophodnih brodova, samo je jedan. Tko je odgovoran za to? Onaj tko upravlja ministarstvom. To je neobjašnjiva priča."

Na pitanje o višenamjenskom brodu koji je naručila Vlada kaže: "Što su naručili? Brod koji će letjeti?"