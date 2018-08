Mnogo je emocija bilo danas u Kninu. Emocije su svakako najjače kod sudionika akcije koji su među prvima prije 23 godine ušli u ovaj grad. Reporter Dnevnika Nove TV Šime Vičević razgovarao je sa sudionikom akcije ''Oluja'' Danijelom Rokom Režanom.

Kako je to izgledalo prije 23 godine. Je li bilo teško?

Nije bilo teško. Prve emocije – puno bih mogao pričati. Ali, moji suborci i ja smo to doživjeli vrhunski. Ušli smo unutra jako brzo i dostojanstveno. Mogao bih puno pričati, ali grlo je sad zastalo.

Jeste li tada bili svjesni značaja i važnosti? Knin je bio uporište. Kakav je osjećaj bio osloboditi taj grad?

To je jako lijepo pitanje... Jer osloboditi grad, ono što je naše… ušli smo unutra i to je sad za vjeke vjekova naše. To je da više nikad neće biti ono što smo mi proživjeli. Hvala dragom Bogu što sam bio sudionik te akcije. Mogu ići na igru nogometne reprezentacije. Drago mi je što sam bio igrač te igre, ali volio bih da naša djeca nikada više tu igru ne igraju.

Kad se danas sjetite Knina, što vam prvo padne na pamet?

Ljepota i razonoda, da se puno ljudi veseli, da uživaju, da ovaj grad i cijela Hrvatska cvjetaju – ono što smo zaslužili.

Svake se godine susrećemo u Kninu. Kako vam danas izgleda život, ljudi, perspektiva?

Pričam s ljudima, gdje, što kako. Svi mi samo kažu – ne daj Bože gore, neka ostane i ovako. Ali mi svi težimo boljem. Ja se nadam da će Hrvatska sigurno biti bolja, jer za nju smo ratovali, za nju smo se borili, da naša djeca ne izlaze van, da ostanu ovdje i u Kninu i u Glini i svugdje u Hrvatskoj, da ostanu svoj na svome, da bude raj na zemlji, jer ovo je samo Bog dao našu zemlju.

