Slaven Ružić, direktor PIK-a Vrbovec, podržao je odluku Vlade o prednosti hrvatskim proizvodima prilikom javne nabave te otkrio koliko je dosad koronakriza utjecala na njih.

U Dnevniku Nove TV razgovarali smo sa Slavenom Ružićem, direktorom PIK-a Vrbovec.

Vlada je donijela odluku da prilikom javne nabave javni naručitelj prednost mora dati gospodarskom subjektu čija ponuda sadrži najmanje 60 posto poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji su proizvedeni i/ili prerađeni u Hrvatskoj. Kako komentirate navedeno i smatrate li da ta odluka treba ostati i nakon krize s Covidom-19?

Navedenu odluku Vlade podržavamo i smatramo da je donesena u cilju povećanja domaće proizvodnje, i poljoprivredne i industrijske. Smatramo da bi navedena odluka trebala ostati na snazi i nakon prolaska pandemije uzrokovane Covidom-19.

S obzirom na navedeno, možete li prokomentirati vaše kapacitete za udio hrvatskog u vašim proizvodima?

PIK Vrbovec u svojim strateškim odrednicama ima u cilju da što više proizvoda proizvodimo iz sirovine koju nabavljamo na domaćem tržištu, tako da smo mi danas najveći proizvođač i otkupljivač stoke u Republici Hrvatskoj. Godišnji otkup, imamo preko 350.000 svinja i preko 35.000 junadi. Potreba za našim klaoničkim kapacitetima u stopostotnom omjeru dolazi od domaćih dobavljača i naših domaćih farmera s kojima surađujemo na preko 120 farmi u ovom trenutku.

Ljudi se za vrijeme krize boje odlaska u supermarkete. Koliko navedeno utječe na vašu prodaju ukupno, odnosno na strukturu prodaje?

Pokazatelji za prvi kvartal ukazuju na to da nismo imali značajnija odstupanja u odnosu na planirane količine koje smo ove godine mislili isporučiti. Još je prerano govoriti kakav će utjecaj pandemija uzrokovana korona virusom imati na naše poslovanje do kraja 2020. godine. Činjenica je da usporavanje svjetskog gospodarstva, usporavanjem europskog gospodarstva, usporavanjem hrvatske ekonomije, najavljenim brojevima lošije turističke sezone, to će definitivno utjecati i na nas.

Smatrate li kako su kraći lanci opskrbe istovremeno i jamstvo za veću sigurnost hrane?

U mesnim industrijama, kratki lanci opskrbe su od iznimne važnosti. Danas sirovina koja je na farmi, sutra u našim proizvodnom pogonu, prekosutra je na policama naših kupaca i u tanjurima naših potrošača. To našim potrošačima daje dodatnu sigurnost, jamči sljedivost, ispravnost proizvoda koje kupuju i izrazito smo ponosni na 80.000 mikrobioloških analiza koje odradimo u našem laboratoriju i u laboratorijima koji su akreditirani od strane Republike Hrvatske.

Svjetska istraživanja pokazuju kako proizvodnja u poljoprivredi padne za vrijeme epidemije zbog manjka dostupne radne snage. Kako osiguravate zdravlje vaših zaposlenika?

Prije svega u ovom trenutku slijedimo institucionalne smjernice koje dobijemo od strane Civilnog stožera i nastojimo očuvati zdravlje svih naših zaposlenika. PIK Vrbovec danas zapošljava preko 1800 ljudi i njihovo i zdravlje njihovih obitelji nam je od iznimne važnosti. Biosigurnosne mjere koje su i prije izbijanja ove pandemije bile na snazi, dodatno su pojačane. Pisani su interni protokoli kojih se ljudi moraju pridržavati u praksi, proizvodnja je podijeljena u više smjena, smanjili smo socijalni kontakt na minimum, svi sastanci koji su se prije odvijali u proizvodnom procesu i pogonu su svedeni na minimum, sav posao koji se može raditi od doma, se radi od doma, ljudima su podijeljena zaštitna sredstva koja su i prije koristili, a sada ih i više koriste u svom svakodnevnom radu.

Nakon pandemije očekuju se promjene u prehrambenim sustavima, kako se vi pripremate na te izazove?

Osluškujemo tržište i promjene navika potrošača. Vidljivo je u ovom trenutku da potrošači sve više biraju proizvode koji su prije zapakirani, poput našeg pakiranog svježeg mesa koje dolazi s hrvatskih farmi i poput pakiranih prerađevina koje imamo kod naših kupaca. Očekujemo i dalje nastavak trenda promjene navika potrošača ka pakiranom mesu i osluškivat ćemo sve signale tržišta i spremni smo na sve izazove i odgovore.

Može li prehrambena industrija postati snažnija strateška odrednica Hrvatske?

Vjerujemo da može s obzirom da za jako puno proizvoda nismo samodostatni. S obzirom na to da znamo kako proizvesti neke stvari, definitivno smatramo da može postati snažnija odrednica.