Po sreći i osmijesima Hrvati u Europskoj uniji ne stoje dobro. Razgovarali smo s prvom hrvatskom doktoricom za sreću, Anitom Freimann.

Zamišljeni i zabrinuti. Na hrvatskim licima sve je manje smijeha. Hrvatska je među najnesretnijim zemljama svijeta. Anita Freimann, profesorica s osječkog Ekonomskog fakulteta, koja je doktorirala na ekonomiji sreće, zna i zašto.

''Zapravo nas određuje dio genetike i ekonomska situacija. To je neki osnovni uvjet, da imate egzistenciju zasnovanu, kad je to riješeno, onda se može govoriti o sreći'', kaže Freiman.

No, i u teškim okolnostima moguće je smijati se. ''Možemo i moramo svaki dan kad ustanemo, trebamo se zapravo, barem ja to radim, gledati na čemu možemo biti zahvalni, što god da to bilo, i male stvari - budni smo. Puno se ljudi danas nije probudilo'', kaže Freimann.

Sedamdesetpetogodišnja Silva nedavno je ostala bez supruga. Smijeh je potražila među Crvenim nosovima - klaunovima doktorima i njihovom projektu Cirkus Varijete. Rado nasmijava i druge.

''Uključujemo ljude na radioničkoj bazi i oni imaju priliku savladati neke osnove cirkuskih vještina kroz žongliranje, neke jednostavne trikove'', kaže Zoran Vukić, voditelj projekta Cirkus Varijete.

Ovi profesionalni umjetnici smijeh donose i u bolnice. Ljudi su se nekad smijali 18 minuta na dan, danas jedva šest minuta.

Doktorica za sreću kaže - smijati se treba i kad nema razloga za smijeh. ''Mozak ne razlikuje pravi i lažni smijeh, tako da ako se samo i ovako malo nasmijemo, odnosno da taj smijeh traje minutu, dvije, u tijelu se krenu izlučivati hormoni kao da se zaista smijemo nečemu što je bilo smiješno'', kaže Anita Freimann. Stoga, smijte se, jer smijeh je doista lijek.



