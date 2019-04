Američki neuroznanstvenik Dean Buonomano u knjizi ''Vaš mozak je vremeplov'' pokušava nam dočarati dosadašnja otkrića, ali i teorije o tome kako naš mozak percipira i mjeri vrijeme.

Veliki misterij vremena zaintrigirao je neuroznanstvenika Deana Buonomana. Kako vrijeme teče iz perspektive ljudskog tijela, odnosno kako ga poima mozak, još je uvijek znanstveno nedokučivo. U nedostatku empirijski potvrđenih pretpostavki, Buonomano nam otvara vrata razmišljanjima o vremenu ne samo iz medicinskog nego i aspekta fizike i filozofije, ali i riječi kojima se koristimo kada govorimo o vremenu.

Buonomanova razmišljanja iznesena u knjizi ''Vaš mozak je vremeplov'' u izdanju Fokusa puna su provokativnih ideja, a među njima je ona da je mozak ''tvornica obmana'', pa nas u skladu s tim obmanjuje i po pitanju vremena. Ali kako vrijeme nije samo pitane ljudske percepcije nego i fizike, objašnjava da je ta ''obmana'' u ta dva različita sektora različita.

Riječ obmana ima različito značenje u fizici i neuroznanosti. Kada fizičar ustvrdi da je protok vremena obmana, on daje do znanja da taj protok postoji samo u našem umu i da nije svojstvo vanjskog svijeta. Kada neuroznanstvenik ustvrdi da je naš subjektivni osjećaj prolaska vremena obmana, on tvrdi da je to, kao i svaka druga subjektivna iskustva, mentalni konstrukt, ali onaj koji prikazuje, koliko god nevjerojatno zvučalo, fizički fenomen koji postoji u stvarnom svijetu.

U knjizi iznosi niz zanimljivih istraživanja, ali se dotiče i pitanja slobodne volje za koju sve više istraživanja pokazuje da ne postoji. Buonoman se ne može pomiriti s takvim stanjem stvari, pa pruža uvid i u druge segmente koji utječu na slobodnu volju, a potječu iz niza kombinacija, među kojima je sposobnost osobe da donosi odluke i za njih odgovara.

Ovo je zasigurno štivo koje će vam iz više kutova pružiti uvid u ljudsku percepciju vremena iz dosad istraženih znanstvenih područja, ali i teorija koje se tek trebaju potvrditi ili odbaciti.