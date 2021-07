Posljednja uhićenja u Zagrebu, koja povezuje Bandićev način upravljanja metropolom, otvorila su mnoga pitanja. Jedno, možda i najvažnije kako nitko u sustavu ne vidi primjerice kod vozača, službenika nesrazmjer u prihodima i imovini.

Kako porezna to može utvrditi, odnosno zašto češće ne provjerava nesrazmjer imovine? Reporter Mislav Bago razgovarao je s ravnateljem Porezne uprave Božidarom Kutlešom.

Bago je prvo pitao je li Porezna bila uključena u nadzore računa u posljednjim uhićenjima u Zagrebu.

"Porezna uprava bila je uključena u posljednje nadzore koji su bili aktualni i koji su ove godine u medijskom prostoru", rekao je ravnatelj koji kaže da je Porezna analizirala 122 osobe, no to ne znači da su sve te osobe sumnjive.

"Osoba koja je predmet nadzora ima svoj bliski krug fizičkih i pravnih osoba koje su bile predmet nadzora", rekao je.

Bandićevog vozača nije mogao komentirati, no kaže kako je Porezna uprava bila uključena u obradu svih tih slučajeva.

Kutleša kaže da i informacije objavljene u medijima i dojave građana mogu biti informacije koje se uzimaju u obzir pri analizi podataka i rizika, no dodaje kako puno više podataka o tome koje osobe su rizične povlače iz baze.

"Trenutno imamo izdvojene rizične osobe", rekao je i dodao kako rade posebne analize za dužnosnike, suce, stečajne upravitelje...

Pročešljavaju se svi dužnosnici koji moraju prijaviti imovinske kartice, kaže ravnatelj i dodaje da razmjenjuju podatke s Povjerenstvom za sukob interesa.

"Svi su u posebnoj analizi, to ne znači da je to krug osoba koji je jedino u analizi, ali ovo je jedna, recimo to tako, posebna analiza gdje će se pročešljati oni kao potencijalo rizična osoba", rekao je Kutleša.

Liste rizičnosti obuhvaćaju velik broj ljudi, kaže te dodaje kako "taj pokazatelj nerazmjera ne znači da ono što je obuhvaćeno analizom stvarno i jest dok se ne utvrdi izvor prihoda za svaku pojedinu osobu s tim da u upravnom postupku sudjeluje sama stranka".

Reporter je pitao je li problem što sad neki prebacuju imovinu na kumove, prijatelje... Kutleša kaže da je predobrada još jedan korak kojim istražitelji povezuju ljude koji nisu formalno povezane uz samu osobu.

"Teško je reći koliko su koraka ispred nas", kaže Kutleša koji vjeruje da svojim radom Porezna smanjuje taj procjep.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr