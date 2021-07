Aktualni ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak Ivo Dumić-Čule dao je u ponedjeljak mandat na raspolaganje, a Upravno vijeće (UV) bolnice prekinulo je sjednicu, koju će nastaviti za tjedan dana, kako bi razmotrilo tko će biti v. d. ravnatelja.

Novoizabrano Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak u ponedjeljak je održalo prvu sjednicu, a predsjednica UV-a Sanja Kolaček potvrdila je u izjavi novinarima da je Ivo Dumić-Čule ponudio svoju ostavku na dužnost ravnatelja.

“Ako mi to prihvatimo, to povlači za sobom imenovanje obnašatelja dužnosti ravnatelja, a da bismo to mogli, trebali bismo razmisliti o tome tko bi bio kandidat”, kazala je Kolaček.

Ustvrdila je da je sjednica prošla u konstruktivnom tomu, a rasprava i glasanje o ostavci ravnatelja odgođeni su za sljedeći ponedjeljak u 12 sati.

Kolaček nije željela odgovoriti na pitanje što za bolnicu znači presuda Županijskog suda u Zagrebu, prema kojoj je bivši ravnatelj Dječje bolnice Boro Nogalo nezakonito smijenjen, rekavši da to nije bila tema sjednice.

“To nije u ovom trenutku naš prioritet. Nama je prioritet nastavak rada bolnice i Centra za translacijsku medicinu, gledanje izvješća o radu, to nam je prvi zadatak”, kaže Kolaček.

Na pitanje može li Nogalo biti postavljen za v. d. ravnatelja odgovorila je kako "misli da ne može jer on nije zaposlenik bolnice”.

U novom UV-u uz Kolaček su još tri člana, među kojima je i Tomislav Lauc, koji je bio predizborni donator platformi Možemo!.

Kolaček nije željela govoriti o tome, istaknula je kako je i ona također imenovana, pa to treba pitati vlasnika ustanove koji je imenovao članove UV-a.

“Počeli smo od toga da nam je svima prvi cilj da što bolje radimo”, naglasila je Kolaček.

Na prvoj sjednici novoizabranog UV-a bile su četiri točke dnevnog reda, a odlučeno je da će UV voditi posebne tematske sjednice o poslovanju bolnice i stanju s Centrom za translacijsku medicinu, zbog opsežnosti tema, ali i dokumentacije koju članovi UV-a moraju pregledati.